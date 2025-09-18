Investigan a un streamer tras aparecer el cadáver en descomposición de una niña de 15 años en el maletero de su coche

Las autoridades de Los Ángeles (EE UU) han confirmado la identidad del cuerpo hallado hace semanas en el interior de un Tesla incautado a David Burke, conocido artísticamente como d4vd, un jovencantante estadounidense que saltó a la fama a través de la plataforma Twitch y del videojuego Fortnite. La víctima es Celeste Rivas, una adolescente de 15 años desaparecida el 5 de abril de 2024 en Lake Elsinore (California).

El vehículo permanecía en un depósito municipal desde hacía días, hasta que un fuerte olor alertó a los trabajadores. Al abrir el maletero, encontraron el cadáver en avanzado estado de descomposición. Los investigadores lograron identificarla por sus características físicas: vestía un top sin mangas y mallas negras, tenía el cabello ondulado, un pendiente metálico y una pulsera dorada. Un detalle distintivo fue un tatuaje en su dedo índice derecho con la inscripción “Shhh…”.

El coche está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, un músico de 20 años que se encontraba de gira al momento del descubrimiento. Fuentes policiales indicaron que Burke está colaborando con la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente una conexión entre Celeste Rivas y David Burke. La investigación continúa en proceso, con la fiscalía y la policía local realizando peritajes forenses y entrevistas para determinar las circunstancias exactas del crimen.