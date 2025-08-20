Irak excava una gran fosa común de personas asesinadas por el Estado Islámico durante el "Califato"

Las autoridades iraquíes han comenzado la excavación de lo que se cree que es una fosa común dejada por el Estado Islámico (Daesh, Isis) durante el periodo del "Califato", entre 2014 y 2019, en que fue derrotado por la Coalición Internacional.

Las autoridades trabajan con el poder judicial, las investigaciones forenses, la Fundación de los Mártires de Irak y la dirección de Fosas Comunes para llevar a cabo la excavación del lugar de un sumidero en al-Khafsa, al sur de la ciudad norteña de Mosul, informó la agencia estatal de noticias iraquí.

El "Califato", que lideraba el terrorista Abu Bark Bagdadi, se caracterizó por sus actuaciones arbitrarias y sin el más mínimo respeto a los derechos humanos, en las que llegaba a obligar a menores a degollar a los enemigos capturados. O ahogar a los mismo en jaulas o asesinarlos mediante cordones detonantes anudados a sus cuellos, todo ello en público en medio del general regocihjo de los fanáticos yihadistas.