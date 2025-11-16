Irán se plantea la evacuación de Teherán si continúa la sequía

Las autoridades iraníes iniciaron ayer operaciones de siembra de nubes para provocar lluvias, en un momento en que el país atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas, informaron el domingo los medios estatales. El presidente Masud Pezeshkian advirtió que Teherán podría tener que ser evacuada debido a la escasez de agua si no llovía antes de fin de año.

"Hoy se llevó a cabo un vuelo de siembra de nubes en la cuenca del lago Urmía por primera vez en el año hidrológico", que comienza en septiembre, indicó la agencia de noticias oficial Irna. Este lago, el más grande de Irán, situado en el noroeste del país, ha menguado considerablemente debido a la sequía. Las operaciones continuarán en las provincias de Azerbaiyán Oriental y Occidental.

La siembra de nubes consiste en pulverizar partículas, en particular yoduro de plata, en estas formaciones para provocar precipitaciones. El año pasado, Irán anunció que había desarrollado su propia tecnología en este ámbito.

Otros países de la región, como Emiratos Árabes Unidos, también recurren a la siembra de nubes para producir lluvia artificialmente.