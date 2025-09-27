Irán responde al estancamiento nuclear en Europa: llama a consultas a sus embajadores en Francia, Alemania y Reino Unido

Irán ha convocado a consultas a sus embajadores en Francia, Alemania y el Reino Unido, ha informado la televisión estatal. Según el medio, la decisión se produce “tras la acción irresponsable de tres países europeos de restablecer resoluciones derogadas del Consejo de Seguridad de la ONU”.

La medida llega antes de la reimposición de sanciones internacionales sobre Teherán, luego del estancamiento en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La convocatoria de consultas es una señal clara de descontento de Irán y un gesto de presión hacia los gobiernos europeos implicados.

Las conversaciones entre Irán y las potencias europeas llevan meses sin avances. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, no se ha logrado un acuerdo que satisfaga a ambas partes, y Teherán considera que la reimposición de sanciones es una medida injusta y contraproducente.

La situación ha intensificado las tensiones regionales y afectado las relaciones internacionales de Irán. El país ha reiterado su disposición al diálogo, pero ha advertido que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales frente a las acciones de Europa y la comunidad internacional.