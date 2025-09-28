Irán sopesa cómo responder a la vuelta de las sanciones de la ONU por su programa nuclear

Irán evaluaba este domingo cómo responder a la reimposición de sanciones de Naciones Unidas por su programa atómico, con un legislador sugiriendo que el Parlamento podría considerar una posible retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Las sanciones vuelven a congelar activos iraníes en el extranjero, suspenden acuerdos de armas con Teherán y penalizan cualquier desarrollo de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas. Llegaron a través de un mecanismo conocido como “snapback”, incluido en el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, y se producen en un momento en que la economía iraní ya está tambaleándose.

La moneda iraní, el rial, se encuentra en un mínimo histórico, lo que aumenta la presión sobre los precios de los alimentos y hace la vida diaria aún más difícil. Esto incluye la carne, el arroz y otros productos básicos de la mesa iraní.

Mientras tanto, la población teme una nueva ronda de combates entre Irán e Israel, así como con Estados Unidos, ya que los sitios de misiles atacados durante la guerra de 12 días en junio parecen estar siendo reconstruidos.

En declaraciones al Club de Jóvenes Periodistas, afiliado a la televisión estatal iraní, el legislador Ismail Kowsari dijo que el Parlamento debatirá la posibilidad de retirarse del tratado nuclear.

“El Parlamento discutirá este asunto... y decidirá al respecto”, afirmó. Por su parte, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, lanzó su propia advertencia a quienes cumplan con las sanciones de la ONU al iniciar las sesiones el domingo.

“Anunciamos que si algún país quiere actuar contra Irán en base a estas resoluciones ilegales, enfrentará una acción recíproca seria por parte de Irán, y los tres países europeos que son los iniciadores de esta acción ilegal también se enfrentarán a nuestra reacción”, dijo Qalibaf sin dar más detalles, según un informe de la agencia estatal IRNA.

Francia, Alemania y el Reino Unido activaron el mecanismo de “snapback” hace 30 días debido a las mayores restricciones impuestas por Irán a la supervisión de su programa nuclear y al estancamiento de sus negociaciones con Estados Unidos.

Irán retiró aún más la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) tras la guerra con Israel en junio, que también vio a EE. UU. atacar sitios nucleares en la República Islámica.

Mientras tanto, el país sigue manteniendo un arsenal de uranio enriquecido hasta un 60 % de pureza —un paso técnico corto hacia el nivel de armas del 90 %—, suficiente en gran medida para fabricar varias bombas atómicas si Teherán optara por avanzar hacia la militarización.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico, aunque Occidente y la AIEA sostienen que Teherán tuvo un programa de armas organizado hasta 2003.

El domingo, las tres naciones europeas dijeron que “hicieron continuamente todo lo posible para evitar activar el snapback”. Pero Irán “no ha autorizado a los inspectores de la AIEA a recuperar acceso a sus sitios nucleares, ni ha producido ni transmitido a la agencia un informe que dé cuenta de su arsenal de uranio altamente enriquecido”.

Las naciones también señalaron que Irán enriquece uranio a un nivel que ningún otro programa pacífico realiza.

Preguntado por el Club de Jóvenes Periodistas sobre si la retirada de Irán del tratado significaría avanzar hacia la construcción de la bomba, Kowsari respondió: “No, no significa eso. Este asunto se revisará por separado más adelante, y podemos incluirlo en la agenda si es necesario.”

Teherán ha argumentado que los tres países europeos no deberían poder implementar el “snapback”, señalando en parte la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, elogió a las tres naciones europeas por “un acto de liderazgo global decisivo” al imponer las sanciones a Irán y dijo que “la diplomacia sigue siendo una opción”.

“Para que eso ocurra, Irán debe aceptar negociaciones directas”, afirmó Rubio. Sin embargo, no está claro cómo responderá Teherán este domingo.

“La administración Trump parece pensar que tiene una posición más fuerte después de los ataques y que puede esperar a que Irán vuelva a la mesa”, dijo Kelsey Davenport, experta nuclear de la Asociación de Control de Armas con sede en Washington. “Dado el conocimiento que tiene Irán, y los materiales que permanecen en el país, esa es una suposición muy peligrosa”.

Los riesgos también siguen siendo elevados para Irán, agregó. “A corto plazo, expulsar a la AIEA aumenta el riesgo de un error de cálculo. Estados Unidos o Israel podrían usar la falta de inspecciones como pretexto para nuevos ataques”, dijo Davenport.