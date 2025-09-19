Israel bloquea la ayuda humanitaria desde Jordania tras el asesinato de dos militares

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha ordenado este viernes el cese de la entrada de ayuda a Cisjordania para su envío posterior a la Franja de Gaza a través de la frontera con Jordania hasta que finalice la investigación por la muerte de dos militares israelíes en el ataque perpetrado el jueves en un cruce fronterizo controlado por Israel.

"Ayer, dos soldados fueron asesinados en un grave incidente. Estamos investigando en profundidad lo sucedido y sacaremos las lecciones pertinentes. Durante los últimos meses, hemos establecido una división específica en la frontera este y ahora estamos reforzando la seguridad en esa zona", ha afirmado en un comunicado recogido por Europa Press.

Estos dos hombres, uno de 20 y el otro de 68 años, murieron este jueves en el cruce de Allenby, cerca de la frontera con Jordania, cuando un hombre se bajó de un camión y abrió fuego contra ellos y también los apuñaló cuando se le trabó el arma.

En este sentido, ha recalcado la importancia de "recordar la importante cooperación en materia de seguridad con Jordania, que contribuye a la protección de las fuerzas israelíes y que debe preservarse". "Esta semana, hemos operado en muchas zonas. Estamos ante un periodo de vacaciones, pero es importante mantenerse alerta frente a posibles ofensivas.

Estaremos allí donde haga falta para evitar que se produzcan daños a los ciudadanos del Estado de Israel", ha aclarado. Zamir ha aclarado, además, que estos militares "se mantienen en guardia para garantizar que el Estado de Israel celebra sus festividades en paz".

El jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió nuevos protocolos de seguridad a los camiones con ayuda destinada a la Franja de Gaza que llegan desde Jordania. El Ejército israelí afirmó entonces que el atacante, de nacionalidad jordana, murió tiroteado, al tiempo que destacó que el hombre era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada en última instancia al enclave palestino.