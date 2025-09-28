Israel bombardea depósitos de armas de Hizbulá en el sur del Líbano

El Ejército israelí confirmó este domingo haber atacado supuestas instalaciones de almacenamiento de armas de la milicia chií Hizbulá en el sur del Líbano, según informa Efe.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron depósitos de armas de Hizbulá en el sur del Líbano, utilizados por la organización terrorista para perpetrar atentados contra Israel", señaló un comunicado militar, que definió estas infraestructuras como "una violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano".

El texto añadió que las fuerzas israelíes "continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel"

El Ejército no precisó la ubicación exacta de los objetivos. Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de bombardeos en las zonas de Al Maidan, Kfar Reman y Al Yarmaq, en el sur del país.

Israel mantiene ataques casi diarios contra territorio libanés pese al alto el fuego en vigor desde noviembre, alternando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas con operaciones más amplias que asegura dirigir contra la infraestructura y los arsenales de Hizbulá.

El pasado viernes el Ejército de Israel había lanzado una serie de bombardeos contra objetivos similares en el este de Líbano. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han bombardeado una instalación de producción de misiles de precisión de Hizbolá en la región de la Becá, en Líbano, usando un aparato de la Fuerza Aérea y con información de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar", indicó el Ejército en un breve comunicado, informa Europa Press.