Israel responde con sanciones a dos ministras españolas: "el corrupto gobierno de Sánchez" promueve una política “obsesivamente antisemita”

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de promover una política “obsesivamente antiisraelí y antisemita” y anunció sanciones personales contra dos ministras españolas, en un gesto que agrava la crisis diplomática entre ambos países. Sánchez ha comparecido esta mañana desde el Palacio de la Moncloa en una declaración institucional para dar a conocer un paquete de medidas "contra el genocidio en Gaza". "Nosotros solos (España) no podemos detener la ofensiva israelí, pero no significa que no vamos a dejar de intentarlo", ha señalado Sánchez, quien anunció un embargo de armas contra el estado hebreo.

Según Saar, el Ejecutivo español intenta “distraer la atención de sus graves escándalos de corrupción mediante un incesante ataque antiisraelí y antisemita”. El jefe de la diplomacia israelí criticó que el activismo del gobierno de Sánchez contra Israel contraste con sus “vínculos con regímenes tiránicos y siniestros, desde Irán hasta Venezuela”.

Saar recordó la “falta de conciencia histórica” de España respecto a los crímenes cometidos contra los judíos en el pasado, mencionando la Inquisición, las conversiones forzadas y la expulsión de 1492. También destacó que España fue el último país de Europa Occidental en establecer relaciones diplomáticas con Israel y advirtió de que las actuales decisiones del Ejecutivo “están dañando deliberada y descaradamente estas relaciones construidas durante décadas”.

“No todas las críticas a la política israelí son antisemitas. Pero esto es antisemitismo, según la definición de la IHRA”, afirmó Saar, anunciando que llevará la cuestión ante el pleno de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Sanciones contra Yolanda Díaz y Sira Rego

El ministro israelí anunció sanciones contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien se le prohibirá la entrada a Israel y con quien se suspenderá todo contacto oficial.

Saar justificó la medida recordando declaraciones de Díaz en las que acusó a Israel de cometer crímenes de guerra tras los ataques del 7 de octubre de 2023, así como su llamado a “liberar Palestina del mar al río” tras el reconocimiento español de un Estado palestino en 2024, consigna que Saar calificó de “llamamiento a la destrucción de Israel”. También citó sus demandas posteriores de sanciones, boicot de productos israelíes y ruptura total de relaciones diplomáticas.

De igual forma, se impondrán sanciones a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, del mismo partido que Díaz, Sumar. Saar señaló que Rego “justificó la masacre del 7 de octubre” y que en 2025 exigió a la Unión Europea cortar todos los lazos con Israel, además de apoyar manifestaciones violentas contra el equipo israelí en la competición ciclista La Vuelta. “Sus declaraciones apoyan claramente el terrorismo y la violencia contra los israelíes. Por lo tanto, se le prohíbe la entrada a Israel y no habrá contacto alguno con ella”, recalcó Saar.

“Advertencia a los aliados”

El ministro israelí afirmó que informará a los aliados de Israel sobre la “conducta hostil y antisemita” del gobierno español. “Es importante que los aliados de Israel en todo el mundo puedan hacer frente a la peligrosa naturaleza del actual gobierno en España”, advirtió.

Saar concluyó su tuit señalando que, junto con el viceministro del Interior, Yariv Levin, y con el consentimiento del primer ministro, Israel adoptará nuevas decisiones en las próximas semanas para responder a lo que describió como “antisemitismo institucionalizado”.