Israel lanza nuevos bombardeos contra "infraestructura" de Hizbulá en el sur y el este de Líbano

El Ejército de Israel ha lanzado este lunes nuevos bombardeos contra supuesta "infraestructura" del partido-milicia chií Hizbulá en varios puntos del sur y el este de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado hace cerca de un año tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Así, ha indicado en un comunicado que los ataques han sido lanzados contra puntos del valle de la Becá y el sur de Líbano, donde habría sido alcanzada "una instalación de Hizbulá usada para lanzar cohetes y donde se identificó durante los últimos meses actividad terrorista de Hizbulá", si bien el grupo no ha lanzado ataques contra Israel desde el inicio del alto el fuego.

"Numerosas infraestructuras terroristas fueron atacadas en Nabatiyé y también fueron atacadas infraestructuras en una instalación para la producción y almacenamiento de armas estratégicas en el valle de la Becá", ha sostenido, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas a causa de estos bombardeos. En este sentido, ha acusado a Hezbolá de "seguir intentando rehabilitar sus bienes terroristas en Líbano" y ha incidido en que estas presuntas "infraestructuras y actividades" del grupo "suponen una violación" del alto el fuego. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel", ha remachado.

Las fuerzas israelíes han incrementado sus ataques contra Líbano durante las últimas semanas, en medio del aumento de las presiones sobre las autoridades para proceder al desarme de Hezbolá, que ha rechazado en todo momento este paso y ha reclamado al Gobierno que haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.