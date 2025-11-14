Israel y Marruecos reanudan sus vuelos comerciales

Marruecos ha autorizado a las aerolíneas israelíes a reanudar los vuelos directos a Casablanca. Esta decisión se tomó tras negociaciones entre la ministra de Transporte israelí, Miri Regev, y su homólogo marroquí, Abdessamad Qayouh, con la aprobación de las autoridades de aviación civil de ambos países, informan medios de Jerusalén.

DE esta manera, Marruecos se convierte en el primer país musulmán en permitir la reanudación de los vuelos desde el inicio de la guerra israelí contra Gaza el 7 de octubre de 2023. Tras un acuerdo de alto el fuego mediado por los estadounidenses, se han reanudado las comunicaciones entre los funcionarios de transporte y seguridad de ambos países.

Las partes discutieron la reapertura del enlace directo, que anteriormente gozaba de una alta demanda y una ocupación casi completa en los vuelos, subrayan medios marroquíes.