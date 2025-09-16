Israel mata a un centenar de palestinos en Gaza y miles de personas huyen al sur

El Ejército israelí mató el martes a un centenar de palestinos en la Franja de Gaza, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales; al tiempo que miles de gazatíes huyeron hacia el sur tras el inicio de la ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza. Así ha informado EFE.

Más de 50 de esos fallecidos llegaron al Hospital Shifa, el más importante del enclave y localizado en la asediada ciudad de Gaza. Entre ellos, la mayoría eran niños (22) y mujeres (21), según confirmó a EFE una fuente de este centro. Además, los bombardeos israelíes aéreos, marítimos y terrestres contra edificios y tiendas causaron una avalancha de heridos, con más de 150 que llegaron a este hospital desde distintos puntos de la ciudad de Gaza, detalló la misma fuente.

Otros hospitales del norte como el Bautista y el Al Quds recibieron también una treintena de heridos, según este recuento difundido los periodistas, mientras que en el centro y el sur del enclave el número se mantuvo en 15.

Miles de personas más huyeron la pasada madrugada al sur del enclave, sumándose a las 350.000 (de alrededor de un millón que estaban en la capital) que el Ejército israelí cree que ya habían abandonado la urbe en el último mes. El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este martes en un mensaje a la prensa que lograr un control militar de la ciudad de Gaza llevará varios meses, y varios meses más "destruirla".

Defrin insistió en que la ofensiva militar (en la que ya han muerto unos 65.000 palestinos, según Sanidad gazatí) continuará hasta "alcanzar los objetivos de la guerra" y confirmó que Israel controla "amplias zonas de la ciudad de Gaza". Por su parte, Hamás calificó hoy de "limpieza étnica" el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.