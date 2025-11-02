Israel mata a otros cuatro miembros de Hizbulá y afirma que el grupo "está jugando con fuego"

El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hizbulá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo contra el sur del Líbano; mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió al grupo chií de que están "jugando con fuego".

El ataque se produjo este sábado y en él fueron asesinados un oficial de apoyo logístico de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hizbulá, junto a otros tres milicianos de esta unidad, según un comunicado castrense que no identificó a las víctimas, informa Efe.

Los bombardeos israelíes se han intensificado recientemente contra el sur y este del Líbano, donde causaron 16 muertos solo en la última semana de octubre. El pasado jueves, tropas israelíes realizaron incluso una incursión terrestre, lo que llevó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar por primera vez la intervención del Ejército contra cualquier futura incursión.

Pese a ello, este mañana el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, es quien ha amenazado a el Líbano, asegurando que el gobierno libanés debe desarmar a Hizbulá y expulsarlo del sur del Líbano.

"Hizbulá está jugando con fuego y el presidente libanés se muestra reacio a actuar", añadió Katz en un comunicado. "La aplicación máxima de la ley continuará e incluso se intensificará; no permitiremos que se ponga en peligro a los habitantes del norte".

La Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que uno de los fallecidos en el ataque había trabajado activamente para "reconstruir las infraestructuras terroristas" de Hezbolá en el sur de Líbano, desde donde estaría asimismo "promoviendo la transferencia de armas", informa Europa Press.

A ojos del Ejército hebreo, la actividad de las cuatro personas "eliminadas" constituía "una amenaza para el Estado de Israel", así como "una violación del entendimiento mutuo entre Israel y Líbano".

A este respecto, han añadido, "las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza" contra el país.

Previamente, a última hora de este sábado, la televisión libanesa Al Mayadín recogía la muerte de al menos cuatro personas en un ataque con drones en la localidad de Doha Kefarsim del distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, donde además al menos tres personas resultaron heridas.

Este ataque ha tenido lugar dos días después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, ordenara a su Ejército "hacer frente a cualquier incursión israelí", después de que un funcionario muriera a manos de las FDI durante una operación en la ciudad de Blida, un suceso tildado por el primer ministro libanés, Nawaf Salam, como un "ataque flagrante a las instituciones y la soberanía" del país.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

En la zona están desplegados unos 11.000 militares desplegados, de los cuales alrededor de 700 son españoles. El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.