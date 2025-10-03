Israel responsabiliza a Starmer por el atentado contra una sinagoga de Manchester

El brutal ataque contra una sinagoga en Manchester ha abierto un nuevo frente diplomático. Desde Jerusalén, las autoridades israelíes apuntaron directamente contra el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien acusan de no haber hecho lo suficiente para frenar lo que describen como una ola creciente de antisemitismo en Reino Unido.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, fue tajante en un mensaje difundido en la red social X: “Esperamos más que palabras del Gobierno de Starmer”. Según Saar, en el Reino Unido existe una “tóxica ola de antisemitismo” que no ha sido contenida y que, a su juicio, ha facilitado el escenario para tragedias como la vivida en Manchester.

De manera menos frontal, pero igualmente dura, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también cuestionó la postura del Ejecutivo laborista. “La debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo”, declaró, recordando la decisión de Starmer de reconocer oficialmente al Estado palestino, algo que calificó como “un premio para el terrorismo”.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión política y diplomática, donde Israel busca remarcar la necesidad de un enfoque más firme contra los discursos y manifestaciones que considera antisemitas en Europa.

El Gobierno británico, por su parte, trató de responder con rapidez. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, aseguró este viernes que habrá un refuerzo visible en la seguridad. “La gente verá una mayor presencia policial en todas las instalaciones comunitarias, principalmente sinagogas, pero también en otros espacios vinculados a la vida judía”, señaló.

En su primera comparecencia tras el ataque, Starmer también intentó enviar un mensaje de calma: “Haremos todo lo posible para garantizar la seguridad que nuestra comunidad judía merece”, dijo. El primer ministro británico, que asumió el cargo recientemente, enfrenta ahora la presión de demostrar que sus palabras no quedarán solo en promesas.

El ataque de Heaton Park

El atentado ocurrió durante la mañana del jueves en el barrio de Heaton Park, en el norte de Manchester, justo en plena festividad de Yom Kipur. El agresor, identificado como Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años con ascendencia siria, arrolló primero a varias personas con su coche y luego se lanzó con un cuchillo contra quienes estaban cerca de la sinagoga.

Antes de ser abatido a tiros por la policía, alcanzó a causar un saldo trágico: dos muertos y varios heridos. Las víctimas mortales fueron identificadas como Adrian Daulby, de 53 años, y Melvin Cravitz, de 66, ambos residentes de la zona.