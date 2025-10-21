Israel señaliza la Línea Amarilla que marca la retirada de sus tropas tras los últimos incidentes

Israel ha desplegado sus excavadoras en Gaza para marcar y señalizar la polémica Línea Amarilla, que marca el punto a partir del cual se despliegan sus tropas en cumplimiento del acuerdo de paz firmado en Egipto y auspiciado por Estados Unidos y varios países árabes.

En uno de los incidentes más graves desde que se declaró el alto el fuego, tropas israelíes dispararon contra un minibús en el que viajaban palestinos y que no respondió al alto al pasar por esta línea de limitación geográfica.

Para evitar nuevos malentendidos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "han comenzado a marcar la Línea Amarilla en Gaza para establecer una mayor claridad táctica sobre el terreno", según explica el ejército israelí en sus redes sociales.

"Como parte del acuerdo de alto el fuego y de acuerdo con la directiva del escalón político, la señalización consiste en una barrera de hormigón colocada aproximadamente cada 200 metros con un poste de 3,5 metros de altura. El proceso de marcado continuará en el futuro próximo", explican las FDI.

En un vídeo en el que se muestran los trabajos que se están llevando a cabo, se ve cómo una de las excavadoras traslada la señalización con la que se pretende que la población palestina tenga claro el punto exacto en el que están las tropas israelíes, al menos hasta que se entre en la siguiente fase del repliegue previsto en los acuerdos de paz.

