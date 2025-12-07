Japón acusa a China de actos hostiles contra su fuerza aérea en la isla de Okinawa

Aviones militares de China fijaron sus radares en cazas japoneses cerca de la isla sureña de Okinawa, afirmó el domingo el Ministerio de Defensa de Japón, que lo calificó como un "acto peligroso".

Tokio envió a Pekín una "protesta enérgica" tras los incidentes, que no dejaron daños ni víctimas, dijo en conferencia de prensa el ministro japonés de Defensa, Shinkiro Koizumi.

Las relaciones entre los dos países se han tensado luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera en noviembre que su país podría intervenir militarmente en caso de un ataque contra Taiwán. Koizumi calificó la acción china como "peligrosa y extremadamente lamentable" y pidió a Pekín evitar que se repita.

El ministro precisó que "un caza J-15 lanzado desde el portaaviones 'Liaoning' de la marina china intermitentemente fijó el radar" en un avión de combate F-15 de la fuerza aérea de autodefensa de Japón que había sido movilizado debido a la intrusión del avión chino en el espacio aéreo japonés.

Unas dos horas después, otro avión chino J-15 fijó intermitentemente su radar en otro caza japonés, agregó.

"Fijar el radar en estos incidentes constituye un acto peligroso que excede el alcance necesario para el vuelo seguro de la aeronave", señaló.

Los aviones de combate usan el radar para identificar objetivos de ataque, así como para operaciones de búsqueda y rescate.