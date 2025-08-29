Una jauría de 20 monos furiosos mata a un hombre en la India mientras clamaba por ayuda

En el tranquilo poblado de Shahpur, ubicado en el distrito de Madhubani, la India, se desató un episodio de violencia animal. Un grupo de 20 monos ejecutó un ataque mortal contra Ramnath Chaudhary, un hombre de 67 años, exempleado de una azucarera local, dejando a la pequeña localidad en estado de shock.

El domingo, mientras Chaudhary recolectaba forraje para su ganado, fue emboscado por los primates. Sus desesperados gritos de auxilio no fueron suficientes para que alguien pudiera socorrerlo. Cuando los vecinos llegaron, ya era demasiado tarde: el hospital Sadar de Madhubani solo pudo confirmar su deceso.

Los monos han incrementado sus ataques, generando una creciente sensación de indefensión entre las poblaciones locales. Este episodio representa el primer caso documentado de una muerte directamente atribuida a estos primates en el lugar.

Conflictos entre humanos y la fauna

Un oficial de la comisaría de Pandaul declaró: "Hemos solicitado a los funcionarios del departamento forestal que tomen medidas para resolver el problema. Los monos podrían ser capturados y liberados en otro lugar. También hemos pedido a la población local que se mantenga alerta y se mantenga alejada de los simios."

Pero el oficial forestal local, Bhaskar Chandra Bharti, explicó que los monos ya no están bajo la jurisdicción del Departamento de Medio Ambiente y Bosques, tras ser eliminados de la lista de animales protegidos, informó ETV Bharat.

Este no es un caso único. En julio, otro incidente similar sacudió Uttar Pradesh, donde dos personas perdieron la vida durante una estampida provocada por monos. Estos eventos revelan una problemática más profunda sobre la coexistencia entre humanos y fauna salvaje en la India.