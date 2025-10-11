Joe Biden inicia una nueva fase de tratamiento contra el cáncer con radioterapia y terapia hormonal

El expresidente estadounidense Joe Biden ha comenzado un nuevo plan terapéutico para tratar su cáncer de próstata, según confirmó su portavoz. El tratamiento, que combina radioterapia y medicación hormonal, marca una nueva etapa en su lucha contra la enfermedad y está previsto que se prolongue durante cinco semanas.

Biden, de 82 años, había seguido anteriormente un régimen basado únicamente en fármacos hormonales, al que ahora se suma la radioterapia como parte del proceso médico. En mayo, el exmandatario reveló públicamente que padecía un tipo agresivo de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos, aunque su equipo ha indicado que se encuentra en buen estado general pese a su diagnóstico.

En el momento del anuncio, su entorno comunicó que “si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz”.

Procedimientos médicos recientes y antecedentes

El mes pasado, Biden se sometió a una cirugía de Mohs, un procedimiento utilizado para tratar cánceres de piel mediante la extracción progresiva de capas afectadas hasta eliminar cualquier rastro de células malignas. Tras la intervención, se le vio con una venda visible en la frente.

El expresidente ya había sido tratado por cáncer en febrero de 2023, cuando los médicos extirparon una lesión cutánea maligna detectada durante un examen rutinario. Biden ha expresado en diversas ocasiones su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas desde que comunicó su enfermedad. “El cáncer nos afecta a todos (...). Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles”, declaró entonces.

El cáncer ha sido una constante en la historia familiar del exmandatario. Su hijo mayor, Beau Biden, que ocupó el cargo de fiscal general de Delaware, falleció de cáncer cerebral en 2015 a los 46 años. Desde que dejó la Casa Blanca, Joe Biden se ha mantenido en gran medida alejado de la vida pública.