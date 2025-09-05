Un joven de 17 años acuchilla a su profesor en un instituto de Alemania: el docente y él están hospitalizados

Un violento incidente ha sacudido esta mañana un instituto profesional en la ciudad de Essen, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. Un estudiante de 17 años, de origen kosovar, atacó con un arma blanca a una profesora, provocándole heridas que requirieron su traslado inmediato al hospital.

El agresor fue localizado poco después cerca de la estación central de Essen. Según fuentes policiales, el joven portaba un cuchillo y, al ser interceptado, se lanzó contra los agentes, lo que obligó a una respuesta con disparos. El atacante también resultó herido y está siendo atendido en un centro médico.

El suceso activó un amplio operativo de seguridad, con unidades especiales desplegadas y un helicóptero sobrevolando la zona. El edificio escolar fue acordonado mientras se realizaban las primeras investigaciones.

La docente, víctima del ataque, sufrió heridas punzantes. Aunque no se ha confirmado oficialmente la gravedad, fuentes cercanas indican que no corre peligro vital. Las autoridades aún no han determinado si el ataque se produjo durante una clase o si el agresor accedió al centro desde el exterior.

Las autoridades han pedido cautela y evitar especulaciones hasta que se esclarezcan los hechos. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial que arroje luz sobre este grave suceso.