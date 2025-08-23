Un joven de 20 años, herido grave tras recibir cinco puñaladas: intentó defender a su novia de unos insultos en el tranvía

Una noche cualquiera en el tranvía T3 de París se convirtió en escenario de un acto de violencia que pone en tela de juicio la seguridad en los medios de transporte de la capital francesa.

En el decimocuarto distrito, una pareja fue víctima de una agresión que escaló rápidamente: tras el acoso a la joven por parte de un pasajero, su compañero intervino, desencadenando una confrontación que culminó en una brutal agresión con arma blanca.

El enfrentamiento se trasladó a la parada Vanves, donde el agresor apuñaló al joven en cinco ocasiones, dejándolo en estado crítico. La rápida actuación de los testigos permitió que los servicios de emergencia lo trasladaran al Hospital Europeo Georges-Pompidou, mientras la policía detenía al sospechoso en menos de cinco minutos.

Este episodio, lejos de ser aislado, se suma a una serie de incidentes que han encendido las alarmas sobre la creciente violencia en el transporte público parisino. Según reportes recientes, la red de tranvías, autobuses y metros ha sido escenario de múltiples actos de agresión, vandalismo y disturbios.