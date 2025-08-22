Una joven brasileña ha sido hospitalizada tras la picadura de un escorpión dentro de un probador de una conocida tienda de moda

Alice Spies, una joven de 20 años, vivió momentos de terror cuando un escorpión amarillo la picó mientras se probaba ropa en una tienda Zara en Guará, Brasil. Un repentino dolor agudo en su pierna la hizo gritar, alertando a quienes la rodeaban sobre el inesperado encuentro con el arácnido.

Los empleados de la tienda actuaron con rapidez, brindándole primeros auxilios y trasladándola de inmediato a un hospital, donde permaneció cinco horas recibiendo tratamiento intravenoso. Aunque fue dada de alta, Spies continúa sufriendo un dolor intenso en la pierna afectada.

Aspectos médicos de las picaduras de escorpión

Especialistas de la Cleveland Clinic explican que las picaduras de escorpión suelen ser extremadamente dolorosas y provocan inflamación y enrojecimiento en la zona afectada. En la mayoría de los casos no representan un riesgo grave para la salud, aunque en situaciones poco comunes pueden derivar en complicaciones neurológicas.

El protocolo médico habitual incluye aplicar hielo sobre la picadura y administrar antihistamínicos para reducir los síntomas. Sin embargo, los expertos recomiendan acudir de inmediato a un centro de salud si aparecen señales de una reacción grave.

Tras el incidente, el centro comercial y Zara emitieron comunicados oficiales subrayando su compromiso con la seguridad de los clientes. La empresa manifestó su profunda preocupación por lo ocurrido y aseguró estar colaborando activamente para esclarecer cómo llegó el arácnido a sus instalaciones.