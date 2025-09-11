Un joven discapacitado recibe una brutal paliza a la salida de una discoteca en Italia

En la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025, un joven italiano de 21 años con discapacidad motora fue víctima de una agresión violenta en el centro de San Remo, Italia. El ataque ocurrió tras una disputa en una discoteca local.

Cuatro jóvenes, entre ellos dos franceses residentes en Mónaco, persiguieron a la víctima hasta una parada de autobús en la Via Roma. Allí, lo golpearon repetidamente con puños y patadas mientras se encontraba en el suelo, incapaz de defenderse debido a su condición física. Uno de los agresores fue escuchado diciendo: "¡Está muerto, chicos!" durante la grabación del incidente.

La agresión fue captada por cámaras de seguridad y por testigos presenciales. La víctima sufrió una fractura en la mandíbula y múltiples contusiones, requiriendo hospitalización por más de 40 días.

Dos de los agresores, identificados como Florian, de 20 años, y Yassine, de casi 19, fueron detenidos y se encuentran en prisión preventiva. Un tercer sospechoso fue liberado tras ser exonerado por los otros detenidos. Un cuarto implicado logró escapar y está siendo buscado por las autoridades.

Reacciones ante el brutal acto

El alcalde de San Remo, Alessandro Mager, condenó el ataque como un acto "ignoble e inaceptable", calificando la violencia grupal como una "deviación colectiva". Organizaciones defensoras de los derechos humanos también expresaron su indignación, destacando la brutalidad del ataque y la falta de intervención por parte de los testigos.