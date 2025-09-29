Jóvenes del movimiento marroquí "Generación Z 212" se manifiestan pacíficamente en Nador

Esta tarde, un grupo de jóvenes se ha reunido en la Plaza de la Juventud de Nador, localidad próxima a Melilla, como parte de las protestas que reclamaban una serie de reivindicaciones sociales del movimiento "Generación Z 212" a nivel nacional. En los últimos días, se han producido concentraciones en Rabat y otras grandes ciudades, controladas por las Fuerzas de Seguridad, que han practicado detenciones entre quienes se erigían como portavoces de las reivindicaciones de este grupo.

Lo que solicitan los miembros de este grupo son una serie de mejoras sociales, sanitarias y, en gteneral, todas aquellas que conduzcan a mejorar su precaria situación económica. Ponen de manifiesto los grandes gastos que hace el estado para futuros eventos deportivos en detrimento, según su posición, de una serie de inversiones que son necesarias para la mejora de las condiciones sociales.

En el caso de Nador, la concentración se ha desarrollado pacíficamente, con una fuerte presencia policial en la zona y no ha habido arrestos, según medios locales.

Sin embargo, ayer por la noche en Casablanca, la policía arrestó a 21 jóvenes que participaban en una protesta en la autopista urbana a la entrada de la ciudad. La concentración provocó caos y un importante atasco de tráfico. DEecenas de jóvenes, algunos con mascarillas, se congregaron en la autopista. Corearon consignas que exigían libertad, justicia social y reformas en los sectores de la salud y la educación, bloqueando el tráfico en ambas direcciones.

Una asociación juvenil de las que conforman el colectivo ha señalado en un comunicado que "esta joven generación no pide lo imposible, sino que clama por sus derechos más fundamentales: una educación que abra horizontes, salud que preserve la vida, empleo que mantenga la dignidad, vivienda que establezca la estabilidad y justicia social que restaure el respeto». Los jóvenes denunciaron «la represión y las detenciones contra las manifestaciones de la juventud marroquí» y exigieron también «la liberación de los detenidos por su participación en las concentraciones pacíficas observadas en el país". "El enfoque de seguridad, imbuido de autoritarismo y detenciones, solo aumentará las tensiones y el malestar".