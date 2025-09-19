Un juez tumba la demanda de 15.000 millones de dólares de Trump contra el New York Times

Un juez federal de Tampa rechazó la demanda por difamación del presidente Donald Trump contra el New York Times, afirmando que la denuncia de 85 páginas era “decididamente inapropiada e inadmisible” según las normas que rigen los procedimientos civiles en un tribunal federal, según ha adelantado The Washington Post, del gran rival del Times.

El juez federal de distrito Steven D. Merryday, designado por el presidente George H. W. Bush, emitió el viernes un duro fallo, criticando al presidente y a sus abogados por su queja.

En esta demanda, "un ciudadano estadounidense prominente (quizás el más prominente) alega difamación por parte de un destacado editor de periódico estadounidense (quizás el más prominente) y de varias otras empresas y personas físicas —escribió—. Alegando solo dos cargos simples de difamación, la demanda ocupa ochenta y cinco páginas. El cargo I aparece en la página ochenta y el cargo II en la página ochenta y tres".

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios. Además de los problemas legales en cuestión, Merryday lamentó la redacción, según el Post.

El lector de la demanda debe analizar con detenimiento las acusaciones, como la de que 'un nuevo punto bajo periodístico para la irremediablemente comprometida y manchada 'Dama Gris'. El lector debe soportar la acusación de 'la desesperada necesidad de difamar con una lanza partidista en lugar de informar con un espejo auténtico' y la de que 'la falsa narrativa sobre 'El Aprendiz' era solo la punta del iceberg de falsedades de los demandados', recoge el escrito.