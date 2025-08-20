La junta militar de Burkina Faso declara persona non grata a la representante de la ONU

La junta militar de Burkina Faso, en el poder gracias a un golpe de estado (se dice que propiciado por Rusia), ha declarado a la representante permanente de la ONU persona non grata por un informe de la del Secretario General sobre la infancia y el conflicto armado. Dicen que difunde información grave y falsa.

"Por su responsabilidad al copresidir la elaboración de un informe que recopila datos sin fuentes objetivas, pruebas ni justificación, y que difunde información grave y falsa", Carol Flore-Smereczniak "es declarada persona non grata" en el territorio de Burkina Faso", anunció el gobierno en un comunicado, del que informa Cridem.

"Con un estilo narrativo que cita indiscriminadamente a terroristas y a las instituciones de defensa y seguridad de Burkina Faso, este informe, que se asemeja a una recopilación de acusaciones infundadas y falsedades, no incluye en su apéndice copias de informes de investigación ni sentencias judiciales que respalden los presuntos casos de violaciones contra niños atribuidos a los valientes combatientes burkineses", añade.

Burkina Faso se ha visto socavada durante casi diez años por ataques mortales de grupos afiliados a Al-Qaeda y el Estado Islámico. La junta del capitán Ibrahim Traoré afirma hacer de la reconquista del territorio una "prioridad", pero el país sigue sumido en una espiral de violencia. El ejército y sus auxiliares civiles han sido acusados reiteradamente de abusos contra la población civil. En diciembre de 2022, la junta declaró "persona non grata" a la anterior coordinadora residente de la ONU en Burkina Faso, la italiana Barbara Manzi.