El politólogo Juan Germano, director de Isonomía Consultores, en Buenos Aires, considera que la prioridad del futuro Gobierno argentino de Alberto Fernández será revertir la situación de grave crisis instalada en el país. “Hace más de 8 años que no se crea empleo privado en el país y el déficit fiscal parece no estabilizarse nunca”, asegura en una entrevista con LA RAZÓN.

¿Cuál es la clave del electorado que ha otorgado la victoria a Alberto Fernández?

Si analizamos los resultados de las elecciones argentinas de los últimos 20 años, existe un porcentaje del 25% de electores cuyo voto fluctúa hacia un candidato u otro. Desde el resultado de las primarias (PASO) de agosto puede desprenderse que ese electorado volátil se ha decantado mayoritariamente por Alberto Fernández, con un resultado por encima del 48% de votos a su favor.

¿Qué le faltó a Macri para detener su derrota?

Se observaron dos dinámicas después de las primarias de agosto en la campaña emprendida por Mauricio Macri. En una primera etapa, los esfuerzos del presidente se centraron en contener la sangría económica del país. Caída de depósitos, riesgo país al alza, subida del dólar, la inflación en valores disparados. Si bien, en ese proceso apareció de manera espontánea una manifestación multitudinaria en Buenos Aires de apoyo al presidente al grito de “Sí se puede”. Ahí se produce un cambio de clima en la campaña que desembocó en las marchas que se multiplicaron en las últimas semanas en las ciudades de todo el país. En términos políticos esta campaña resultó exitosa de cara a restablecer la imagen del candidato, y el porcentaje de votos por encima del 40% ha sido una cifra más que meritoria.

¿A qué escenario se enfrenta el nuevo presidente elegido en las urnas?

Argentina es un país con una inercia inflacionaria estructural, con una media muy por encima de la mundial, solo comparable a países de otra esfera política como puede ser el caso de Venezuela o países africanos sumidos en situación de guerra. Los niveles de pobreza muestran tendencias contrarias a las dinámicas observadas en diferentes países de América Latina. Hace más de 8 años que no se crea empleo privado en el país y el déficit fiscal parece no estabilizarse nunca. Argentina ha vuelto a solicitar ayuda al FMI, que impone una serie de requisitos que hay que negociar, por lo tanto la agenda de los próximos cuatro años será meramente económica. Estas urgencias económicas finalmente son la causa de que el porcentaje de electores volátiles hayan otorgado la victoria al candidato peronista, si bien, este electorado convivía con el rechazo a ciertas prácticas del kirchnerismo, la situación económica ha terminado decantando el resultado final a favor de Alberto Fernández. La agenda a corto plazo va a ser realmente muy compleja, al menos a un año vista, no va a ser sencillo tratar de revertir la situación de grave crisis instalada en el país.

¿Que consecuencias puede tener para el presidente electo los casos de corrupción que salpican a los anteriores gobiernos kirchneristas?

El papel que desempeña la justicia, muy lejos de ser independiente del poder político, representa una de las múltiples carencias sistémicas de Argentina desde los años 90. Los Gobiernos van cambiando y los jueces van acelerando o desacelerando las causas en función de quién gana las elecciones. No sería un locura pensar que parte de las causas que asedian en la actualidad al kirchnerismo y que pueden perjudicar a Alberto Fernández bajen de intensidad en los próximos meses. Lamentablemente éste ha sido uno de los ejes comunes que ha tenido Argentina en los últimos 30 años.

¿Qué papel representará la ex presidenta Cristina Fernández en el próximo Gobierno argentino?

Existen dudas razonables sobre el papel que representará Cristina Fernández en el nuevo Gobierno. La coalición peronista tiene diferentes aristas con enfoques políticos muy diversos. Si bien Argentina es un país “hiperpresidencialista”, las herramientas propias del puesto hacen que el presidente tenga mucho más poder que el vicepresidente, aunque también es la primera vez en la historia reciente que el vicepresidente cuenta con más votos propios que el presidente. En el corto plazo puede haber una convivencia razonable, estará por ver qué ocurre en el medio y largo plazo. El presidente asumirá el cargo en diciembre y la Asamblea Legislativa abre el periodo de sesiones en marzo, para entonces tendremos una imagen más nítida de la distribución del poder en el Gobierno.