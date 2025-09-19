Legisladores demócratas proponen una ley para 'proteger la libertad de expresión' contra Trump

Un grupo de parlamentarios demócratas estadounidenses ha presentado una propuesta legislativa destinada a proteger la libertad de expresión en el Congreso, que según afirman, se ve vulnerada por Donald Trump y su administración. La iniciativa surge como respuesta a lo que consideran una amenaza sistemática a los derechos constitucionales, especialmente después de acontecimientos polémicos en el panorama político nacional.

Los promotores del proyecto buscan crear un marco legal que defienda los derechos de diversos actores sociales frente a potenciales intentos de silenciamiento político. La propuesta se fundamenta en preservar uno de los principios más importantes de la democracia estadounidense.

Los críticos acusan a la administración Trump de ignorarla y denuncian como censura la suspensión del programa del presentador Jimmy Kimmel, por comentarios considerados inapropiados tras el asesinato el 10 de septiembre de Charlie Kirk.

"Esto es censura. Control estatal de la expresión. Esto no es Estados Unidos", dijo el senador Chris Murphy en una conferencia de prensa en el Congreso, acusando a Donald Trump de "explotar esta tragedia nacional" para "destruir a la oposición política" en lugar de "unir al país".

Una prpuesta con unos objetivos marcados

La iniciativa contempla unapara múltiples sectores de la sociedad, incluyendo instituciones como

Los demócratas sostienen que el proyecto busca establecer consecuencias reales para funcionarios públicos que utilicen su cargo para menoscabar derechos fundamentales. El texto enfatiza la creación de un mecanismo de defensa frente a intentos de erosionar la libertad de expresión.

Los legisladores citan ejemplos que, a su juicio, demuestran un patrón de represión, incluyendo acciones legales contra medios y declaraciones que cuestionan la protección constitucional de ciertos discursos.

Viabilidad de cara al futuro

La viabilidad del proyecto enfrenta obstáculos, principalmente la mayoría republicana en el Congreso. Los demócratas reconocen que su concreción dependerá de negociaciones políticas complejas y de la capacidad de generar consensos.

Por ahora, la propuesta permanece en una fase preliminar, sin detalles específicos sobre mecanismos de sanción o calendario legislativo. Los promotores confían en que la presión pública y el debate político contribuyan a darle forma e impulso.