Los líderes europeos llegan a la Casa Blanca para apoyar a Zelenski en su reunión con Trump

Los líderes europeos han comenzado a llegar este lunes a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE UU , Donald Trump, y mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que mantiene hoy también una importante reunión con el mandatario estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia.

El primero en llegar fue el secretario general de la ONU, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y se prevé que les sigan los presidentes de Francia y Finlandia, Emmamuel Macron y Alexander Stubb, el canciller alemán, Friedrich Merz, y los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni.