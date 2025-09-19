La llamada del deshielo: estos son los temas que tratarán Trump y Xi Jinping este viernes

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se aprestan a mantener una conversación telefónica este viernes con un ambicioso objetivo: cerrar los detalles finales de un acuerdo que permitirá que TikTok permanezca operativo en Estados Unidos, mientras se abordan tensiones comerciales y políticas que se han intensificado en los últimos meses.

El pacto en discusión implicaría que la empresa china ByteDance transfiera la mayoría de los activos de TikTok en EE.UU. a inversionistas estadounidenses, aunque algunos componentes críticos, como el algoritmo de recomendación, podrían seguir ligados a ByteDance.

Esa operación aparece como clave para cumplir una ley estadounidense que había ordenado que la aplicación se vendiera o fuese prohibida por motivos de seguridad nacional.

Al mismo tiempo, esta llamada, que será en torno a las 15:00 hora española, cubrirá otros temas de delicado perfil: los aranceles que EEUU impuso sobre productos chinos, controles a la exportación de tecnología —como chips o componentes de inteligencia artificial—, y preocupaciones de China respecto a las políticas comerciales y regulaciones estadounidenses que podrían afectar sus propias industrias.

Otro factor que añade tensión a las negociaciones es la situación de Nvidia, la empresa estadounidense de semiconductores. China ha iniciado investigaciones antimonopolio que podrían complicar aún más la dinámica, mientras EE.UU. busca asegurar que sus compañías tecnológicas no queden bloqueadas en el mercado chino ni sujetas a restricciones que limiten su expansión o capacidad innovadora.

El terreno diplomático se ha endurecido, pero también crece el incentivo de ambos países para evitar una escalada mayor. EE.UU. enfrenta presiones políticas internas para mantener la seguridad nacional y, al mismo tiempo, no alienar a millones de usuarios y al entorno económico que gira en torno a aplicaciones como TikTok. China, por su parte, busca preservar sus condiciones comerciales y evitar que las políticas estadounidenses le impongan desventajas sistemáticas.