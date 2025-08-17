Las llamas se cobran otra vida en la península: muere un bombero en Portugal de camino a un incendio

Portugal también atraviesa una grave crisis a medida que enormes lenguas de fuego consumen sus bosques. El país vecino ya ha visto calcinadas más de 130.000 hectáreas y este domingo ha sumado un nuevo muerto. Se trata de un bombero que ha sido la víctima mortal de un accidente de tráfico cuando se dirigía a un incendio declarado en el término municipal de Fundão, en el distrito de Castelo Branco.

Según la información de la Protección Civil portuguesa, en el accidente también resultaron heridos otros cuatro bomberos, que estaban siendo atendidos por los equipos de emergencia en el lugar. La agencia de emergencias lusa ha presentado sus condolencias a la familia y amigos del fallecido, procedente de Covilhã.

"Nunca será demasiado subrayar el compromiso, el altruismo y la profesionalidad con que, cada día, miles de bomberos en todo el país se dedican, con valentía y entrega, a la defensa de la población y los bosques contra los incendios", concluía el comunicado.

No es la primera víctima mortal en los incendios de Portugal. Esta misma semana trascendió el fallecimiento de un hombre de 40 años por un incendio en Vila Franca do Deão, una localidad del municipio de Guarda, en el norte. El hombre era Carlos Damaso, quien había sido alcalde en la región. Apareció calcinado.

En España han fallecido ya tres personas en esta grave oleada de incendios forestales que suma ya su noveno día sin tregua. La primera de ellas fue Mircea Sipiridon, el 'héroe de Tres Cantos' que trató de salvar a muchos animales de una finca en llamas en el incendio que sufrió la Comunidad de Madrid.

Los otros dos fallecidos son Abel Ramos (35 años) y Jaime Aparicio (37), que también pereciendo tratando de defender su pueblo en el incendio que saltó desde Molezuelas de la Carballeda, en Zamora, hasta la provincia de León.