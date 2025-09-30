Conflicto
Llegada de la flotilla a Gaza, en directo: Israel advierte sobre posibles interceptaciones en la zona de alto riesgo
La cobertura mediática actúa como una medida de protección frente a posibles acciones coercitivas de Israel
La Flotilla Global Sumud, también conocida como Flotilla de la Libertad, es una iniciativa internacional integrada por activistas, organizaciones sociales y representantes de más de 40 países. Su objetivo es romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria directamente a la población palestina. Desde hace más de una década, diferentes expediciones han intentado alcanzar las costas gazatíes, lo que ha generado incidentes diplomáticos y enfrentamientos en alta mar que han colocado en el foco mediático a estas misiones solidarias.
El bloqueo a Gaza, vigente desde 2007, ha sido denunciado por Naciones Unidas y diversas ONG como una medida que agrava la crisis humanitaria en el territorio, restringiendo el acceso a alimentos, medicinas y materiales esenciales. Israel, por su parte, sostiene que el bloqueo es necesario para evitar el contrabando de armas hacia Hamás. En este escenario de tensión política y jurídica, la llegada de la nueva flotilla reaviva el debate sobre los límites del derecho internacional marítimo y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en uno de los conflictos más enquistados del mundo.
Esta última expedición, que navega a menos de 250 millas de la denominada “zona de alto riesgo”, ha incorporado sistemas de transmisión en directo desde varios de sus barcos para documentar la travesía y garantizar la seguridad de los participantes. Entre los barcos hay unidades de apoyo legal, embarcaciones con personal sanitario y un barco dedicado a la libertad de prensa, con periodistas que buscan visibilizar la situación de los medios y profesionales de la salud en Gaza. La organización de la flotilla ha solicitado la atención y vigilancia internacional, subrayando que la presencia de observadores y la cobertura mediática actúan como una medida de protección frente a posibles acciones coercitivas de Israel.
Última hora de la llegada de la flotilla a Gaza
Richard Gere aplaude a la Flotilla durante el aniversario del Open Arms
La ONG Proactiva Open Arms ha querido conmemorar sus diez años de misiones de rescate, en los que han logrado ofrecer un futuro a más de 80.000 personas que habrían fallecido en el mar Mediterráneo rumbo a Europa. La celebración contó con voluntarios, miembros de la sociedad civil y también con celebridades simpatizantes, como el actor Richard Gere, entre otros.
Durante su intervención, recordando las historias de quienes fueron rescatados por Open Arms, el actor subrayó que "esa misma desesperación" también se observa en Gaza, y pidió un aplauso para quienes navegan en la Flotilla que zarpó de Barcelona a finales de agosto.
Antes de Gere, el director de Open Arms, Oscar Camps, encargado de abrir la noche de discursos, agradeció "a todos" y enfatizó: "Open Arms no soy solo yo". También mostró su reconocimiento a los voluntarios que han pasado días en el mar y a sus familias, "que sufren su ausencia".
La Flotilla se aproxima a zona de alto riesgo
La organización Global Sumud Flotilla informa de que se encuentra a menos de 250 millas de la franja de Gaza, en un área donde Israel ha interceptado expediciones anteriores. Los barcos mantienen transmisiones en directo para garantizar transparencia y seguridad.
Ana Alcalde, conocida como 'Barbie Gaza', se despide por TikTok
