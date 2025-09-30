Llegada de la flotilla a Gaza, en directo: Israel advierte sobre posibles interceptaciones en la zona de alto riesgo

La Flotilla Global Sumud, también conocida como Flotilla de la Libertad, es una iniciativa internacional integrada por activistas, organizaciones sociales y representantes de más de 40 países. Su objetivo es romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria directamente a la población palestina. Desde hace más de una década, diferentes expediciones han intentado alcanzar las costas gazatíes, lo que ha generado incidentes diplomáticos y enfrentamientos en alta mar que han colocado en el foco mediático a estas misiones solidarias.

El bloqueo a Gaza, vigente desde 2007, ha sido denunciado por Naciones Unidas y diversas ONG como una medida que agrava la crisis humanitaria en el territorio, restringiendo el acceso a alimentos, medicinas y materiales esenciales. Israel, por su parte, sostiene que el bloqueo es necesario para evitar el contrabando de armas hacia Hamás. En este escenario de tensión política y jurídica, la llegada de la nueva flotilla reaviva el debate sobre los límites del derecho internacional marítimo y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos en uno de los conflictos más enquistados del mundo.

Esta última expedición, que navega a menos de 250 millas de la denominada “zona de alto riesgo”, ha incorporado sistemas de transmisión en directo desde varios de sus barcos para documentar la travesía y garantizar la seguridad de los participantes. Entre los barcos hay unidades de apoyo legal, embarcaciones con personal sanitario y un barco dedicado a la libertad de prensa, con periodistas que buscan visibilizar la situación de los medios y profesionales de la salud en Gaza. La organización de la flotilla ha solicitado la atención y vigilancia internacional, subrayando que la presencia de observadores y la cobertura mediática actúan como una medida de protección frente a posibles acciones coercitivas de Israel.

Última hora de la llegada de la flotilla a Gaza