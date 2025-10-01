Llegada de la Flotilla a Gaza, en directo: Israel envia un buque militar a intimidar a sus barcos en la zona de alto riesgo

La Flotilla Global Sumud (GSF) se encuentra en el momento más tenso de su travesía hacia la Franja de Gaza. Más de 45 embarcaciones con ayuda humanitaria -medicinas, alimentos y material escolar- y alrededor de 500 activistas internacionales han entrado ya en la denominada zona de alto riesgo, situada a unas 150 millas de la costa palestina.

Desde la madrugada de hoy, los organizadores han denunciado hostigamientos del Ejército israelí, con buques militares realizando maniobras peligrosas contra sus barcos principales y dañando parte de sus sistemas de comunicación. Además, aseguran haber detectado un incremento en la actividad de drones y la aproximación de navíos no identificados con las luces apagadas, lo que ha elevado al máximo la alerta a bordo.

Israel, por su parte, ha anunciado que interceptará la Flotilla en las próximas horas y que trasladará a los activistas al puerto de Asdod para interrogarlos y deportarlos, como ocurrió en anteriores misiones. Sin embargo, medios israelíes advierten de que, dada la magnitud de esta expedición —la más numerosa organizada hasta la fecha—, algunos barcos podrían ser directamente hundidos en el mar.

En paralelo, varios gobiernos europeos, incluido el español, han enviado buques de apoyo que se mantienen a distancia, sin entrar en la zona de exclusión militar israelí, limitándose a ofrecer eventuales tareas de rescate.

Última hora de la llegada de la Flotilla a Gaza