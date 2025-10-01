Directo
Llegada de la Flotilla a Gaza, en directo: Israel envia un buque militar a intimidar a sus barcos en la zona de alto riesgo
Los activistas denuncian fallos en los sistemas de comunicación tras maniobras peligrosas de la Armada israelí
La Flotilla Global Sumud (GSF) se encuentra en el momento más tenso de su travesía hacia la Franja de Gaza. Más de 45 embarcaciones con ayuda humanitaria -medicinas, alimentos y material escolar- y alrededor de 500 activistas internacionales han entrado ya en la denominada zona de alto riesgo, situada a unas 150 millas de la costa palestina.
Desde la madrugada de hoy, los organizadores han denunciado hostigamientos del Ejército israelí, con buques militares realizando maniobras peligrosas contra sus barcos principales y dañando parte de sus sistemas de comunicación. Además, aseguran haber detectado un incremento en la actividad de drones y la aproximación de navíos no identificados con las luces apagadas, lo que ha elevado al máximo la alerta a bordo.
Israel, por su parte, ha anunciado que interceptará la Flotilla en las próximas horas y que trasladará a los activistas al puerto de Asdod para interrogarlos y deportarlos, como ocurrió en anteriores misiones. Sin embargo, medios israelíes advierten de que, dada la magnitud de esta expedición —la más numerosa organizada hasta la fecha—, algunos barcos podrían ser directamente hundidos en el mar.
En paralelo, varios gobiernos europeos, incluido el español, han enviado buques de apoyo que se mantienen a distancia, sin entrar en la zona de exclusión militar israelí, limitándose a ofrecer eventuales tareas de rescate.
La flotilla a 270 kilómetros de Gaza, según Ada Colau
Alrededor de las nueve de la mañana Ada Colau, activista y exalcaldesa de Barcelona que actualmente forma parte de la Flotilla de la Libertad ha intervenido en una entrevista en la radio de Cataluña. Durante su intervección, Colau ha informado que la embarcación en la que viajan se encuentra a aproximadamente a 270 kilómetros de Gaza.
La Flotilla retoma su rumbo a Gaza
Tras horas de incertidumbre la flotilla ha retomado su rumbo a Gaza tras un enfrentamiento directo con un supuesto buque de guerra israelí.
El Gobierno advierte a la flotilla de Gaza
El Gobierno de España ha recomendado a los integrantes de la flotilla que se dirige a Gaza que no entren en la zona de exclusión establecida por el ejército israelí porque el buque de salvamento marítimo no puede acceder a ella, ya que pondría en riesgo a su tripulación y a los integrantes de la propia flotilla.
España e Italia se mantienen al margen
Los buques de apoyo enviados por Madrid y Roma permanecen fuera de la zona de exclusión israelí. La Flotilla continúa sola su avance hacia Gaza, transmitiendo en directo para garantizar testigos internacionales de cualquier ataque.
Máxima tensión en el Mediterráneo
La misión humanitaria con 45 barcos cargados de ayuda para Gaza ya se encuentra bajo vigilancia de drones y embarcaciones no identificadas. Israel asegura que interceptará la Flotilla e incluso contempla hundir algunos de sus navíos.
Israel rodea a la Flotilla rumbo a Gaza
La Flotilla Global Sumud denuncia maniobras de hostigamiento por parte de buques de guerra israelíes en la zona de alto riesgo. Sus sistemas de comunicación habrían sido dañados mientras más de 500 activistas mantienen el rumbo hacia la Franja.
