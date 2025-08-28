Lo llevaron al dentista por unas caries y salió con un daño cerebral irreversible: ahora la familia demanda 20 millones de euros a la clínica

Una familia de Oregón, EE UU, ha presentado una demanda judicial por 22 millones de dólares (equivalente a unos 20 millones de euros) tras un grave incidente ocurrido en la clínica Sunnyside Dentistry for Children. Su hijo de cuatro años, identificado como M.L., sufrió daños cerebrales irreversibles durante un procedimiento dental que debía tratar unas caries.

El 24 de julio de 2024, el menor fue sometido a una intervención bajo anestesia general, administrada por el doctor Dustin M. Davis y el anestesista Lane D. Robinson. A pesar de las dudas iniciales de los padres, el tratamiento siguió adelante. Veinte minutos después de iniciado el procedimiento, M.L. sufrió un paro cardíaco a las 5:51 h. Según la demanda, el niño recibió una dosis excesiva de sevofluorano, lo que provocó una interrupción crítica de sus funciones vitales.

Los médicos lograron recuperar el pulso mediante maniobras de reanimación y administración de epinefrina, pero el daño neurológico ya era irreversible. El menor fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció ingresado durante seis semanas.

Secuelas permanentes y denuncia por negligencia Desde su regreso a casa, M.L. presenta graves limitaciones: no puede caminar, hablar, vestirse ni usar el baño por sí mismo. La demanda describe una transformación radical en su estado físico y cognitivo, que ha alterado por completo la dinámica familiar.

Los padres acusan a los profesionales de no haber monitorizado adecuadamente las constantes vitales del niño durante el procedimiento. La clínica y los médicos implicados han evitado hacer declaraciones públicas. El anestesista Robinson ha remitido cualquier comentario a su representante legal.