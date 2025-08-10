"Lloraba demasiado": un hombre admite asesinar a golpes a su bebé de cuatro semanas en EE UU

Un suceso desgarrador ha sacudido a la comunidad de Mesa, Arizona, en EE UU, donde Jonathan Enriquez, un joven padre de 22 años, enfrenta cargos de homicidio en primer grado y abuso infantil por la muerte de su bebé de apenas 4 semanas. La víctima ha perdido la vida tras sufrir una serie de agresiones que han dejado al descubierto un acto de crueldad difícil de comprender.

Las autoridades habían recibido una alarmante llamada sobre un "bebé que no respiraba" en un complejo de apartamentos este 11 de julio. Los primeros respondientes han realizado intentos de reanimación antes de trasladar a la niña al hospital, donde finalmente ha fallecido el 26 de julio, confirmando el desenlace trágico.

Detalles de un crimen estremecedor

Los informes médicos han documentado heridas catastróficas en el cuerpo de la recién nacida, incluyendo un cráneo fracturado, una pierna y costillas rotas, además de hemorragias cerebrales y moretones alrededor de los ojos. Enriquez ha admitido haber golpeado a su hija en un momento de frustración porque "lloraba demasiado".

La investigación ha revelado que el padre estaba solo con la bebé cuando ha dejado de respirar. Durante el interrogatorio, ha confesado haber golpeado a su hija en la cabeza mientras estaba en la cuna, descartando explicaciones alternativas sobre posibles accidentes. Adicionalmente, la autopsia ha confirmado que las lesiones eran consistentes con un golpe directo, desvirtuando cualquier argumento de incidente fortuito. Los médicos han descrito las heridas como "catastróficas", lo que ha intensificado la gravedad de los cargos contra Enriquez. Actualmente, Enriquez permanece bajo custodia con una fianza de un millón de dólares.