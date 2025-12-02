Lula solicita a Trump que retire todos los aranceles a las exportaciones brasileñas

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido este martes a su par estadounidense, Donald Trump, en una llamada por teléfono que retire los aranceles al resto de las exportaciones brasileñas, una vez fueron levantados a finales de noviembre las tarifas a productos como la fruta, el café, o la carne. Durante la conversación, que se ha prolongado unos 40 minutos, Lula ha destacado como "muy positiva" la decisión de Estados Unidos de retirar los aranceles de hasta el 40% que había impuesto en julio a más de 200 exportaciones, como recoge Europa Press.

No obstante, ha trasladado a su homólogo estadounidense que hay otras exportaciones que continúan bajo esta presión arancelaria y confía en poder alcanzar un acuerdo satisfactorio a la mayor brevedad posible, según ha detallado Presidencia en un comunicado. Las tasas sobra las exportaciones brasileñas formaron parte de un paquete mucho más amplio de aranceles estadounidenses que afectó a productos de todo el mundo. Después de varios meses de ataques y reproches, ambos líderes comenzaron a acercar posturas y finalmente le fueron retirados algunos de estos impuestos.

Washington justificó la imposición de estos aranceles por las supuestas acciones del Gobierno de Brasil contra la seguridad estadounidense, incluyendo ataques a la libertad de expresión y la persecución de rivales políticos, en referencia al expresidente Jair Bolsonaro y su caso por golpe de Estado. Por otro lado, ambos líderes también han hablado sobre cuestiones de seguridad y han coincidido en señalar su predisposición a colaborar contra el crimen organizado.