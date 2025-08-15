Una madre lanza el carrito de su hija de dos años contra un camión de mudanzas en Italia

Sezze, un pequeño y tranquilo municipio italiano de 23.000 habitantes, todavía se recupera de la conmoción por lo vivido el pasado martes, cuando una mujer de origen nigeriano que caminaba por la calle con un carrito de bebé decidió lanzar el cochecito en el que estaba su hija de dos años y medio contra un camión de mudanzas que venía a toda velocidad por la calzada.

El conductor del camión logró frenar a tiempo, golpeando ligeramente el cochecito del menor. Se bajó inmediatamente del vehículo y alertó a las autoridades. Los Carabinieri y una ambulancia irrumpieron en la zona para atender a la criatura, que presentaba moratones producto del incidente. Fue trasladada a un hospital donde recibió atención médica y ya ha sido dada de alta, dejando todo el incidente en un susto.

La menor ahora se encuentra en un hogar de acogida: las autoridades habían intervenido en la noche anterior en el domicilio de la madre, donde la mujer había mantenido una discusión con su pareja, a la que acusa de malos tratos. La investigación apunta a un deterioro estado mental de la mujer producto de las circunstancias que está atravesando.

Testigos del incidente en la carretera apuntan, según reflejan medios italianos como La Repubblica, que tras lanzar el carrito de la menor contra el camión la madre mostró un comportamiento errático y estuvo gritando constantemente, profiriendo insultos a quienes trataban de ayudarla e incluso a su propia hija. La mujer fue arrestada y está recibiendo tratamiento médico.