Maduro promete mantenerse en el poder ante supuesto ultimátum de Donald Trump

Cuando aun en Caracas los rumores se amontonaban sobre supuestas negociaciones entre Nicolás Maduro y Donald Trump sobre la salida del primero del poder, el gobernante subió a una tarima cercana al palacio de gobierno en la capital venezolana para bailar al ritmo de llamados a la paz y reiterar que no dejará las riendas de Venezuela.

Maduro recibió así a una movilización de sus seguidores, convocada "a última hora" el lunes, admitían en el partido de gobierno, para respaldar al mandatario luego de un fin de semana de presión intensa y altas expectativas de que Estados Unidos actuara militarmente, vistas las advertencias sobre cierre de cielos venezolanos. "La guerra psicológica ha arreciado", dijo Maduro desde la tarima, reconociendo el impacto de un fin de semana cargado de rumores, versiones no confirmadas y alertas de acciones inminentes.

Pero había amanecido y hasta se permitió bailar y reír en el escenario, como contraste a un supuesto ultimátum que le puso Donald Trump para abandonar el poder una semana antes en una llamada telefónica. Así lo habían publicado agencias internacionales, y este martes el hijo del magnate estadounidense, Donald Trump Jr., lo ha confirmado.

En Caracas, Nicolás Maduro dijo que queda revolución bolivariana para rato y juramentó a unos nuevos Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales que, afirmó, fueron elegidos en las bases del chavismo durante el fin de semana. Según digo, habrá 47.000 comandos desplegados para la "defensa del país" que deberán estar "alertas" durante diciembre. Eso sí, pidió al pueblo "rumbear" en Navidad.

"Contamos con una estructura profesional, ética, con doctrina propia, de más de 200 mil militares uniformados y bien armados dispuestos a combatir por la seguridad, la paz y la soberanía de Venezuela", añadió refiriéndose a las fuerzas armadas.

Cambios en la cúpula

En la cúpula también hubo cambios. Maduro anunció nuevos cargos en el buró político de su administración, ratificando a Diosdado Cabello, su ministro de Interior, como el "número dos" pero ampliando el control político del partido de gobierno, el PSUV, como centro de poder. Maduro dijo que el chavismo debe abandonar el divisionismo y la intriga, y privilegiar la organización interna.

De lo que no habló fue de las supuestas condiciones que, según Reuters, pidió a Trump para abandonar el poder, como amnistía general, levantamiento de sanciones personales, asilo garantizado y dejar un gobierno de transición encabezado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Al contrario, ratificó su "absoluta lealtad" al proyecto heredado de Hugo Chávez mientras se repetía la frase "dudar es traición".

Tampoco se refirió a la llamada que tuvo con Trump varios días atrás, confirmada por el mandatario estadounidense luego de filtraciones de prensa. El presidente del parlamento chavista, Jorge Rodríguez, también evitó pronunciarse al respecto pero recordó su rol como "jefe negociador" en una declaración a la prensa.

En Venezuela, las autoridades han insistido en que las amenazas de Estados Unidos son "serias", y se mantiene un despliegue de fuerzas de defensa militar en puntos claves del territorio, con habitual distribución de videos sobre ensayos militares y entrenamientos de fuerzas civiles y policiales. Este martes, el Instituto Nacional de Aviación Civil informó que Washington solicitó reactivar los vuelos de deportaciones hacia Venezuela, suspendidos la semana anterior cuando Trump afirmó que el espacio aéreo venezolano debería estar cerrado, y fueron autorizados.