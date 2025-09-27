Más de 150 toneladas de tabaco de contrabando incautadas en Italia en una fábrica clandestina

El acceso a la fábrica clandestina estaba protegido por un sofisticado sistema hidráulico que camuflaba completamente el búnker subterráneo donde se instalaban las máquinas y se almacenaban toneladas de cigarrillos falsificados, según informó la policía aduanera. Durante el registro de un almacén logístico cercano a Cassino, en la región del Lacio, los agentes localizaron una caja eléctrica escondida en un cartón, que activaba palancas hidráulicas para elevar una cabina de aluminio con un escritorio, bajo el cual se encontraba la entrada al búnker.

La instalación, capaz de producir hasta 5.000 cigarrillos por minuto, contaba con un sistema de ventilación que impedía la salida de humos, según la Guardia de Hacienda italiana. En su interior se descubrieron alojamientos improvisados con 18 camas, baños, duchas y un comedor, además de un taller para reparaciones de maquinaria, lo que permitía mantener la producción en funcionamiento de manera continua.

El valor estimado de la planta supera 1,7 millones de euros, y sus ventas anuales podrían alcanzar más de 900 millones de euros. Hasta ahora, la investigación ha detectado alrededor de 600 millones de euros en evasión fiscal, y se ha procedido a la detención de una persona y la presentación de varias denuncias relacionadas con la operación.

La sofisticación de la fábrica y la magnitud de las operaciones reflejan el nivel de organización de las redes de contrabando de tabaco en Italia, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los controles sobre instalaciones similares en el país.