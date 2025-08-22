“Más de 40 ya cayeron”: unos adolescentes pagan por un apartamento en la playa que nunca existió

Lo que prometía ser una escapada veraniega terminó en una amarga lección sobre los riesgos de confiar en ofertas demasiado atractivas. Cuatro jóvenes de Pieve di Soligo, Italia, tres adolescentes y un adulto, reservaron a través de Booking un apartamento en Jesolo por poco más de 600 euros para seis noches. La ubicación, cercana a la zona de ocio nocturno, parecía ideal.

La supuesta propietaria, identificada como Alessandra, ofreció todos los detalles necesarios para cerrar la operación, pero insistió en que el pago se realizara fuera de la plataforma. Los jóvenes, confiados, abonaron la mitad del importe como señal y fijaron su llegada para el 14 de agosto.

Al llegar al lugar, se encontraron con una escena desconcertante: ningún rastro del apartamento, teléfonos bloqueados y un vecino que les reveló una verdad inquietante. “Más de cuarenta personas han pasado por aquí antes que ustedes”, les dijo. La estafa no era un caso aislado.

Tras contactar con los Carabineros, se formalizó una denuncia que destapó una red de fraudes en alquileres vacacionales. La investigación sigue en curso, pero el caso pone de relieve una práctica delictiva cada vez más extendida: la oferta de alojamientos inexistentes con el único fin de obtener pagos fraudulentos.