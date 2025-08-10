Masacre en Ecuador: ocho personas asesinadas a balazos frente a una discoteca

Ocho personas fueron asesinadas en la madrugada del 10 de agosto frente a una discoteca en Santa Lucía, una localidad rural de la provincia de Guayas, al suroeste de Ecuador. El ataque ocurrió alrededor de las 2:00 a.m., cuando el establecimiento aún se encontraba activo y con numerosos asistentes en sus alrededores.

Según el coronel Javier Chango, jefe policial de la zona, siete de las víctimas murieron en el lugar como consecuencia de los disparos, mientras que una octava persona fue trasladada con heridas graves a un hospital cercano, donde falleció horas después. Las autoridades no han revelado aún las identidades de los fallecidos, pero se presume que varios eran jóvenes que se encontraban celebrando en el local.

El tiroteo se produjo mientras decenas de personas se encontraban reunidas en las inmediaciones del local nocturno, en lo que parecía ser una noche de fiesta sin incidentes previos. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios locales, varios hombres armados descendieron de un vehículo tipo camioneta y abrieron fuego de forma indiscriminada contra la multitud, provocando escenas de pánico y caos.

Algunos asistentes lograron huir hacia zonas rurales cercanas, mientras otros se refugiaron dentro del establecimiento. Hasta el momento no se han reportado detenidos, y la policía ha iniciado un operativo de búsqueda en la región, aunque no ha ofrecido detalles sobre posibles sospechosos ni móviles del crimen.