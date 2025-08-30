Mata a dos adolescentes en un choque brutal y posa en su ficha policial como si fuera un selfie

Lincolnshire, Inglaterra, fue escenario de una tragedia que ha dejado una marca imborrable en la comunidad. Natasha Allarakhia, madre de 36 años, conducía a 96 kilómetros por hora en una zona limitada a 60, bajo los efectos del alcohol y acompañada por su pareja y sus dos hijas menores.

Su imprudencia al volante terminó con la vida de William Ray y Eddie Shore, de 17 y 18 años, tras embestir violentamente el Ford Fiesta en el que viajaban, detenido en un semáforo. Frenó apenas un segundo antes del impacto, que se produjo a 70 mph, causando lesiones fatales a los adolescentes.

Lo que ha generado aún más indignación pública fue su actitud tras el accidente. Allarakhia mintió a la policía durante más de una hora, alegando que un amigo llamado “Jay” era quien conducía. Pero lo más perturbador fue su comportamiento durante la detención.

Posó para su ficha policial como si se tratara de una selfie, con una expresión risueña que desató la furia de las familias y la opinión pública. El juez James House KC reconoció un aparente remordimiento en sus cartas, pero los testimonios vecinales la describieron como una persona sin señales de arrepentimiento genuino.

La madre de Eddie, Kerri Foster, expresó en el tribunal que Allarakhia le había arrebatado a su hijo, condenándola a un dolor que no tiene fin. Los supervivientes del accidente también sufren secuelas físicas y emocionales permanentes. La sentencia de diez años ha sido considerada insuficiente por familiares y políticos, que reclaman una revisión judicial y un endurecimiento de las leyes de tránsito.