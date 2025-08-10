Matan de un tiro a un turista de EE UU que estaba en Puerto Rico para ir a un concierto de Bad Bunny

Un joven turista estadounidense fue asesinado la madrugada del domingo en La Perla, un barrio costero de San Juan, Puerto Rico, mientras se encontraba en la isla para asistir a uno de los conciertos del artista Bad Bunny. La víctima, identificada como Kevin Mares, de 25 años y residente de Nueva York, recibió un disparo en el abdomen durante un tiroteo en un local nocturno de la zona.

El incidente ocurrió en el establecimiento conocido como “Refugio para Hombres Maltratados”, ubicado en La Perla, una comunidad que ha intentado dejar atrás su pasado marcado por la violencia y el narcotráfico. Según informó el sargento detective Arnaldo Ruiz, el tiroteo se desató tras una discusión entre varias personas cerca de Mares. Uno de los involucrados sacó un arma y disparó contra al menos tres personas, entre ellas el joven turista. Dos residentes locales, un hermano y una hermana de aproximadamente 45 años, resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

Ruiz señaló que Mares era un transeúnte inocente y que se encontraba acompañado por tres amigos, también procedentes de Nueva York, quienes confirmaron que habían viajado a Puerto Rico para asistir a uno de los 30 conciertos programados por Bad Bunny. El evento ha atraído a decenas de miles de visitantes al territorio estadounidense en los últimos meses.

Mares fue trasladado al hospital público más grande de la isla, donde falleció a causa de la herida de bala. Las autoridades aún no han identificado al autor de los disparos ni han determinado el motivo de la discusión. “Tenemos muy poca información”, declaró Ruiz, quien añadió que no se cuenta con una descripción del tirador.

La Perla un barrio donde los turistas no son bienvenidos

La Perla, situada junto al histórico Viejo San Juan, ha sido durante décadas una zona marginal marcada por la exclusión social y la criminalidad. En el pasado, fue el principal punto de distribución de heroína en Puerto Rico y era conocida por su violencia. La policía evitaba patrullar el área, que incluso llegó a tener un cartel que advertía: “Prohibido el paso a visitantes”.