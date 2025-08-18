Mauritania es el país africano que ha recibido más inmigrantes desde Estados Unidos

Mauritania es el país africano que ha recibido el mayor número de migrantes deportados desde Estados Unidos desde principios de año, según un artículo publicado por la agencia de noticias AlAkhbar, que cita datos revelados por CNN. Desde enero de 2025, siete vuelos de deportación desde Estados Unidos han aterrizado en suelo mauritano, como parte de las operaciones llevadas a cabo por el ICE (la agencia estadounidense responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Esta cifra sitúa a Mauritania por delante de otros países africanos, algunos de los cuales han recibido solo cuatro, tres, dos o un vuelo.

Según la organización "Witness at the Border", se han registrado más de 1.000 vuelos de deportación desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, un aumento del 15 % en comparación con el mismo período del año pasado.

CNN también informa de que el Aeropuerto Internacional de Richmond, en Virginia, se ha convertido en un punto de tránsito habitual para estas deportaciones: hombres y mujeres, esposados y transportados en vehículos sin identificación, abordan cada semana aviones Boeing 737 con destino a diversos países. En total, Estados Unidos organizó vuelos de deportación a 62 países entre enero y agosto de 2025, el 90 % de ellos a América Latina y el Caribe.