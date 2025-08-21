Un mecánico de la Armada de EE UU, condenado tras haber vendido secretos militares a China por 12.000 dólares

Un marino estadounidense ha sido declarado culpable de espionaje a favor de China, según ha informado el Departamento de Justicia. Jinchao Wei, mecánico del buque de asalto anfibio USS Essex, ha sido hallado responsable por un tribunal federal en California tras un juicio de cinco días. La sentencia se produce en medio de un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín.

El caso se destaca por involucrar a Wei y otro marino, Wenheng Zhao, quien ya ha sido sentenciado a 27 meses de prisión. Mientras Zhao se ha declarado culpable, Wei ha optado por un juicio donde finalmente fue encontrado responsable de conspiración para cometer espionaje, revelando vulnerabilidades en la seguridad militar estadounidense.

El tribunal documentó que Wei ha proporcionado a un agente de inteligencia chino fotografías, videos y documentos confidenciales sobre naves navales, incluyendo manuales técnicos sobre capacidades armamentísticas. La transacción, valorada en 12.000 dólares, ha representado una grave violación de los protocolos de seguridad nacional, según ha explicado Roman Rozhavsky, especialista en contraespionaje del FBI.

El suceso alimenta las tensiones entre EE UU y China

La sentencia definitiva de Wei será anunciada el 1 de diciembre, generando preocupación entre los miembros de las fuerzas armadas y la opinión pública. Asimismo, las autoridades estadounidenses consideran este incidente como una señal de alerta que requiere una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad militar. El FBI y otras agencias continúan trabajando para prevenir infiltraciones que puedan comprometer la integridad de las operaciones militares y la defensa nacional. Mientras tanto, las tensiones entre Estados Unidos y China continúan escalando, con el espionaje militar como uno de los principales focos de conflicto.