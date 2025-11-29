Medio millón de personas se quedan sin electricidad en Kiev tras un ataque ruso

Al menos dos personas han muerto y más de 20 han resultado heridas, entre ellas un niño de 13 años, por un gran ataque aéreo de Rusia desatado esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado varios incendios en edificios residenciales y a medio millón de sus habitantes sin electricidad. El último balance ha sido proporcionado por el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, quien ha hablado de una "noche difícil" en todo el país, objetivo de un nuevo ataque aéreo masivo de Rusia, que ha comprendido "decenas de misiles balísticos y de crucero", así como más de 500 drones.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, ha informado en su cuenta de Telegram de que "las operaciones de rescate de emergencia y la eliminación de las consecuencias del ataque enemigo continúan en todos los lugares". "El ataque conjunto contra la capital continúa. ¡No abandonen los refugios hasta que se dé la alarma!", ha añadido.

Las alarmas han comenzado a sonar a primera hora de la madrugada cuando varios misiles han caído sobre zonas residenciales de Kiev y las autoridades ucranianas han instado a la población a permanecer en sitios seguros y no salir a la calle.

En el distrito de Sviatoshinski, un hombre ha sido alcanzado por el ataque ruso y ha fallecido. Varios edificios del distrito han resultado dañados por misiles y drones, lo que ha provocado incendios, fachadas destruidas y el derrumbe de escombros sobre zonas de paso.

Al menos ocho de los heridos han tenido que ser trasladados al hospital, incluido el niño de 13 años y una mujer que se encuentra en estado de gravedad, mientras que el resto han podido ser atendidos por los servicios de emergencia en el lugar. "Según la Fuerza Aérea, hay misiles de crucero enemigos en el espacio aéreo del país. Además, se registró el despegue de un MiG-31K con el misil aerobalístico Kinzhal. La amenaza de drones enemigos también persiste en Kiev", ha confirmado Tkachenko.

En su primera valoración del ataque, el Ministerio de Energía de Ucrania ha avisado de enormes daños en el suministro. "Como resultado del ataque, más de medio millón de consumidores se han quedado sin electricidad en Kiev a los que hay que sumar otros 100.000 en la región entera y otros 8.000 en la región de Járkov", ha hecho saber el Ministerio en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

"Los trabajos de restablecimiento de emergencia ya están en marcha donde la situación de seguridad lo permite. Los trabajadores del sector energético están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro eléctrico a todos los usuarios lo antes posible", ha añadido el Ministerio.

Esta nueva ofensiva de Rusia sobre la capital ucraniana ha tenido lugar poco después de la dimisión del jefe de la oficina presidencial, Andri Yermak, mano derecha del presidente del país, Volodimir Zelenski, tras una serie de registros en su domicilio por parte las agencias anticorrupción en el marco de la crisis en Kiev por una investigación a gran escala sobre corrupción.

Sibiha ha dedicado parte de su mensaje a criticar al primer ministro de Hungría y aliado de Putin, Viktor Orbán, a quien ha acusado de funcionar como una marioneta de Rusia porque Moscú emplea sus visitas como coartada diplomática mientras sigue atacando a Ucrania.

"También es notable cómo Putin volvió a utilizar a Viktor Orbán como cómplice de su terrorismo. En 2024, la visita de Orbán a Moscú fue seguida por el terrible ataque ruso contra el hospital infantil Okhmatdyt de Ucrania. Esta vez, un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana justo después de la visita de Orbán y palabras vacías sobre la 'paz'. Putin simplemente está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo", ha lamentado el ministro.

Dos personas heridas en Rusia

En la región de Volgogrado (Rusia), dos personas han resultado heridas como consecuencia del ataque de un dron del Ejército de Ucrania que también ha producido daños en un almacén de productos de construcción y varios edificios residenciales. Ninguno de los dos heridos ha requerido de asistencia hospitalaria, según ha declarado el gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, en su canal de Telegram.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de la destrucción de 108 drones ucranianos durante esta noche, en su mayoría en las regiones de Belgorod (26), Rostov (20) y Crimea (19).

El resto de aparatos militares no tripulados han sido interceptados en Riazán (11), Krasnodar (11), Voronezh (5), Lipetsk (4), Volgogrado (6) y Kursk (3). Mientras que en Astracán, Kalmykia y Mar de Azov las fuerzas rusas han derribado uno en cada región.