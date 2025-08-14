Melania Trump amenaza a Hunter Biden con una demanda millonaria por relacionarla con Jeffrey Epstein

Melania Trump ha tomado una postura firme contra Hunter Biden por sus recientes declaraciones que la relacionan con Jeffrey Epstein. Su abogado, Alejandro Brito, ha calificado las afirmaciones como completamente falsas, difamatorias y tremendamente escandalosas.

Estas palabras tuvieron lugar en una entrevista que Hunter Biden mantuvo con el periodista británico Andrew Callaghan en la que arremetió contra las “élites” y otros individuos del Partido Demócrata, que según él enterraron las posibilidades de su padre Joe Biden en las últimas elecciones estadounidenses.

Durante esta entrevista, el hijo del expresidente también afirmó que "Epstein presentó a Melania a Donald Trump", alegando conexiones profundas entre los involucrados. Esta afirmación ha sido rechazada por la primera dama, quien está dispuesta a emprender acciones legales para defender su honor e imagen pública.

Biden tribuyó la afirmación al autor Michael Wolff, la cual se suma a la recientes informaciones que continúa relacionando a Jeffrey Epstein con Trump. El presidente de los Estados Unidos las ha descalificado, acusando al Wolff de crear relatos ficticios con tal de vender más libros.

Como afirma la pareja que se conocieron

La versión oficial de Melania y Donald Trump sobre su primer encuentro data de 1998 en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York, mediado por el modelo Paolo Zampolli. Las declaraciones de Biden introducen una nueva dimensión de controversia en esta historia.

A través de una carta enviada por parte de Brito a los abogados de Biden, se le exige que este se retracte de sus declaraciones y se disculpe, o se enfrentará a acciones legales por "más de mil millones de dólares en daños ". El texto afirma que la primera dama ha sufrido "considerables daños financieros y a su reputación" como resultado de la "reiterada acusación ".