Un menor es arrestado tras el partido del Chelsea por llevar una pistola falsa y desatar el pánico cerca de Stamford Bridge

La Policía Metropolitana de Londres detuvo este sábado a un joven de 16 años en Fulham Broadway, a escasos metros del estadio Stamford Bridge, bajo sospecha de portar una pistola de imitación. El incidente, ocurrido en una zona de alta afluencia tras el partido del Chelsea, desencadenó una rápida respuesta policial tras varias alertas ciudadanas que apuntaban a la presencia de un posible atacante armado.

El adolescente, que se dirigía aparentemente a la London Anime & Gaming Con, una convención de cómics y videojuegos celebrada este fin de semana en Hammersmith, vestía un chaleco, casco y portaba lo que parecía ser un arma con munición adicional. Aunque el objeto resultó ser parte de un disfraz, su apariencia realista provocó inquietud entre los transeúntes, muchos de ellos aún en la zona tras el encuentro deportivo.

En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a difundir rumores sobre un posible tiroteo masivo, con publicaciones que superaron las 200.000 visualizaciones. Sin embargo, la Policía Metropolitana desmintió categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de “completamente falsas” y pidió calma a la ciudadanía.

Un portavoz oficial confirmó que el joven fue interceptado por agentes no armados “bajo sospecha de posesión de un arma de imitación realista”. La investigación sigue abierta, y una de las principales líneas apunta a que el atuendo del menor estaba vinculado exclusivamente al evento de cosplay.