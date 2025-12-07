Merz proclama en Jerusalén el compromiso de Alemania con la seguridad de Israel

"Ya casi hemos culminado la primera fase", declaró el mandatario israelí en una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Jerusalén, este domingo, y que espera pasar a la segunda fase muy pronto, aunque ésta, dijo, será "más difícil".

Netanyahu también habló de una tercera fase del acuerdo, a pesar de que la propuesta oficial del presidente estadounidense, Donald Trump, solo incluía dos partes que se sepa. "Hay una tercera fase, que consiste en desradicalizar Gaza, pero se hizo en Alemania, en Japón, se ha hecho en los países del Golfo y ahora debe hacerse en Gaza", afirmó.

El primer ministro israelí afirmó que tiene la intención de discutir la segunda fase del plan con Trump en su reunión prevista con el presidente de EEUU a finales de este mes en Washington, aunque insistió en que el último rehén fallecido en Gaza, el sargento mayor Ran Gvili, debe ser repatriado para que se complete la fase inicial.

En virtud del acuerdo del 9 de octubre firmado por Israel y Hamás, el grupo terrorista tenía 72 horas para completar la repatriación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos. El proceso se ha prolongado debido a las dificultades aducidas por Hamás para localizar los cuerpos y a las acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego.

Netanyahu afirmó que "las oportunidades de paz están al alcance" tras el duro golpe que las operaciones militares israelíes han dado al Eje de Resistencia de Irán en los últimos años, en las guerras de Gaza, Líbano y contra la propia República Islámica.

"Hablo con muchos líderes mundiales, pero cuando hablo con Merz, es una conversación honesta y abierta, incluso cuando tenemos desacuerdos", señaló Netanyahu sobre su homólogo..

"El propósito de un Estado palestino es destruir el Estado judío", declaró Netanyahu. Añadió que, "ya existía un Estado de facto en Gaza, y este intentó destruir el Estado judío".

"No vamos a crear un Estado comprometido con nuestra destrucción a nuestras puertas; Israel es un Estado pequeño, y vamos a cuidar de nuestra seguridad. Israel controlará su destino, por nuestro bien y el de los demás".

Netanyahu también desestimó a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como un socio legítimo para la paz.

Afirmó que, aunque le dijeron que no se podía eludir a la ANP si Israel quería una paz regional más amplia, "la forma en que llegamos a los Acuerdos de Abraham fue evitando a la Autoridad Palestina. La ANP no está interesada en la paz con Israel; no quieren un Estado palestino en paz con Israel; quieren un Estado palestino en lugar de Israel".

Por su parte, el canciller alemán afirmó estar abierto a un Estado palestino, sobre todo porque, según su impresión, tras haber hablado por teléfono con el presidente palestino Abás el sábado, la ANP está preparada para facilitar las reformas".

"Ahora se trata de hacer posible este plan de paz paso a paso", declaró Merz. "Nadie sabe hoy cuál será el resultado final (...) Por eso, el gobierno alemán, a diferencia de otros países, se ha abstenido de reconocer un Estado palestino en esta fase inicial. Seguiremos valorándolo en el futuro próximo, ya que no se dan las condiciones necesarias".

Sin embargo, Merz también señaló que los palestinos tendrían que decidir por sí mismos algún día y que era una "esperanza que podrá o no hacerse realidad".

A la pregunta a Netanyahu de si espera una invitación a Alemania, el primer ministro respondió que estaría "encantado" de visitar el país, pero que se lo impide una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) emitida en su contra.

La CPI emitió órdenes de arresto en noviembre contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntamente atacar a civiles y utilizar la hambruna como arma de guerra en Gaza. Israel ha rechazado las acusaciones.

Merz declaró antes de asumir el cargo que se aseguraría de que Netanyahu pudiera visitar Alemania a pesar de la orden judicial.

El domingo por la mañana, Merz reafirmó el apoyo de Berlín a Israel durante una visita al monumento nacional del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, afirmando que “Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel”, tras reconocer la “perdurable responsabilidad histórica” de su país por el exterminio masivo de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

"Considero un gran honor y una auténtica distinción estar aquí y reafirmar que el apoyo a este país es y seguirá siendo el principio fundamental e inmutable de la política de la República Federal de Alemania", declaró.