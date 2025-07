"Milei ganó porque gran parte de sus bases venían del peronismo, a pesar de que él lo odia"

La pregunta que una vez se formuló Angela Merkel -"¿qué demonios es esto del peronismo?"- refleja la perplejidad que este fenómeno político argentino ha generado durante décadas entre académicos y políticos europeos. Para responder a esta cuestión, el historiador valenciano Javier Paniagua (Valencia, 1946) ha dedicado dos años y medio de investigación que han cristalizado en su obra "El peronismo explicado para los europeos" (editorial Cátedra).

En esta entrevista, Paniagua ofrece claves fundamentales para comprender un movimiento que, como él mismo señala, "ha durado más que la Unión Soviética" y cuya persistencia desafía las categorías políticas tradicionales. Dos ideas centrales atraviesan su análisis: en primer lugar, que el peronismo constituye más una identidad que una ideología, funcionando como una "coalición ideológica" capaz de albergar desde el neoliberalismo hasta la socialdemocracia; en segundo lugar, que su singularidad radica en la específica composición demográfica argentina -un país europeo dentro de Latinoamérica, dice- que careció de referentes externos estabilizadores como los que proporcionó la Unión Europea a otros países.

El autor habla también de la figura del líder, Juan Domingo Perón (1895-1974)​ quien, tras dieciocho años de exilio, regresó a Argentina para obtener el 60% de los votos, lo que ilustra la excepcionalidad de un movimiento que sigue siendo clave para entender no solo la Argentina contemporánea, sino también el fulgurante ascenso de Javier Milei.

¿Qué es exactamente el peronismo y por qué genera tanta perplejidad incluso entre académicos europeos?

El peronismo es algo específico de un país como Argentina, que es de alguna manera un país europeo dentro del mundo latinoamericano. Argentina tiene, desde la reconquista de América y después de la independencia, muy pocas etnias diferentes a lo que ha sido la emigración europea. Hay una base criolla de antiguos españoles, pero después hubo una inmigración muy fuerte entre mediados del siglo XIX y mediados del XX. Según las estadísticas del Estado argentino, por cada criollo que existía, hay cuatro personas que provienen de la emigración, fundamentalmente italiana y española hasta la Segunda Guerra Mundial. Después llegaron polacos, búlgaros e incluso árabes.

¿Cómo se relaciona esta composición demográfica con el surgimiento del peronismo?

Toda esta inmigración que llegó entre 1910 y 1930 era una población que no tenía ningún tipo de derechos. El crecimiento económico de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hizo que estos trabajadores, especialmente de los frigoríficos de carne que exportaban, no tuvieran protección laboral alguna. Muchos venían de poblaciones con tradición sindical: anarcosindicalistas españoles de la CNT y anarquistas italianos como Malatesta estuvieron en Argentina creando el movimiento sindical. Simultáneamente, hubo una emigración interna del campo a las grandes ciudades. A estos migrantes internos, que no eran étnicamente diferentes pero eran más oscuros por venir del campo, se les llamaba "cabecitas negras". Estas dos poblaciones sin derechos constituían el elemento fundamental de reivindicación de la clase obrera argentina, y esto fue lo que articuló Perón.

¿Cómo logró Perón integrar este movimiento tan diverso?

Perón tuvo la capacidad y personalidad para articular este movimiento sindical que todavía perdura en Argentina. El peronismo ha durado más que la Unión Soviética. Él consideraba que no era un partido político, sino un movimiento donde cabían socialistas, comunistas (aunque pocos, pues el Partido Comunista lo consideraba fascista), y diversas corrientes. La caracterización de fascista venía tanto de partidos socialistas y comunistas con influencia europea como de Estados Unidos, que estaba molesto porque Argentina se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, sin hacer las declaraciones que hicieron Brasil o Venezuela. El peronismo incorporó valores nacionalistas argentinos a su reivindicación.

¿Cuál era el contenido teórico del peronismo?

El contenido teórico no existe de manera sistemática como el marxismo soviético o las teorías socialdemócratas. En 1947, en un congreso de filósofos en Mendoza donde participaron Bertrand Russell y Julián Marías, Perón expuso que el peronismo era una superación tanto del socialismo como del capitalismo. Defendía elementos colectivos y nacionales, pero sin caer en un capitalismo sin sentido social hacia los obreros. Se identificaba parcialmente con la doctrina social católica, especialmente después de la Rerum Novarum de León XIII. Durante su primera legislatura defendió la obligatoriedad de la religión católica, aunque esto cambió en la segunda debido a desavenencias con la Conferencia Episcopal Argentina.

¿El peronismo es más una ideología o una identidad?

Es más una identidad que una ideología. Es una ideología donde caben cosas muy diversas: desde el neoliberalismo hasta la socialdemocracia, el autoritarismo y el populismo. Es una coalición ideológica, pero al mismo tiempo una identidad. Decir "soy peronista" es algo característico fundamentalmente de Argentina. Ha habido movimientos similares, como el de Getúlio Vargas en Brasil, pero nunca han tenido la fuerza teórica y de aglutinación que ha tenido el peronismo argentino.

¿Qué fue más importante en el triunfo del peronismo: el carisma de Perón o sus fundamentos ideológicos?

No se puede decir que uno sea más importante que el otro. Perón supo convencer a la clase obrera argentina a través de los sindicatos y la CGT de que había que darles seguridad social, vacaciones, hospitales y educación. La gente lo creyó y los sindicatos tuvieron una fuerza que mantienen actualmente. Es notable que después de casi 18 años de exilio, Perón volviera a Argentina en 1973, se presentara a las elecciones y obtuviera el 60% de los votos. Pocos personajes en la historia del siglo XX han logrado tal retorno político tras tanto tiempo de ausencia.

¿Cómo influyó el exilio de Perón en España en su pensamiento político?

Perón tuvo gran respaldo de ciertos falangistas. Velarde Fuertes, catedrático de economía de la Complutense y falangista histórico, le daba clases de economía en Puerta de Hierro. Parte de la Falange creyó que la vía política de Perón se identificaba con sus ideas. Franco era reacio inicialmente a que Perón se incorporara al exilio en España debido a problemas con la Iglesia, que quería excomulgarlo tras los conflictos de 1955. Los falangistas presionaron para que se admitiera su residencia después de cinco años en Sudamérica. Perón se trasladó a España en 1960, donde un amigo empresario le compró la casa en Puerta de Hierro. Los falangistas recordaban que en 1947, cuando Eva Perón visitó España durante 15 días, Argentina envió trigo y carne que salvó a la población española de la hambruna que padecía.

¿Qué presidente argentino ha representado mejor los ideales del peronismo después de Perón?

Después de Perón, el peronismo se transforma. Menem fue un neoliberal que practicó políticas antiperonistas, aunque se consideraba peronista desde siempre. Hizo una política económicamente liberal, privatizando empresas públicas, lo que le valió reconocimiento en Estados Unidos. Menem, de origen árabe sirio-libanés, tuvo que convertirse al catolicismo para ser presidente, ya que la Constitución de 1853 lo exigía. Posteriormente cambió la Constitución para permitir que personas de cualquier religión pudieran ser presidentes. Los Kirchner, Néstor y Cristina, también se consideraron peronistas. Néstor llegó a la presidencia en 2004 tras la crisis del corralito de 2001-2002 e hizo una política más de izquierdas que Menem, tratando de reconducir el peronismo hacia las ideas originales de Perón con elementos socialdemócratas.

¿Cuál es la relación entre Milei y el peronismo?

Milei odia a los peronistas, pero ha ganado porque gran parte de las bases sociales que lo apoyaron venían del peronismo. Ante la crisis permanente con hiperinflación descontrolada, muchos votantes peronistas confiaron en Milei como alguien que podía rescatar la estabilidad económica y política argentina. Obtuvo casi el 55% de los votos en segunda vuelta, apoyado también por el PRO de Macri. Su gran conquista ha sido la reducción de la inflación, aunque esto ha tenido consecuencias sociales como la rebaja de pensiones y críticas de las universidades públicas. Actualmente mantiene alrededor del 40-41% de apoyo según las encuestas.

¿Tiene futuro el peronismo como fuerza de cohesión política en Argentina?

Está muy fragmentado actualmente, pero mantiene fuerza. En las recientes elecciones parciales, Milei ganó en la capital federal, pero el peronismo sigue teniendo presencia. La desesperación de la gente es comprensible: un 40% de los argentinos está en los límites de la pobreza, situación que viene desde los años 90. La población argentina ha vivido crisis continuas: el corralito, hiperinflaciones constantes, inestabilidad permanente. En este contexto, tanto Perón en su época como Milei ahora han sabido presentarse como soluciones a estos problemas estructurales.