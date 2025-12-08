El ministro de Exteriores alemán exige en una visita a China equilibrar las relaciones comerciales

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, pidió este lunes en Pekín "abordar los desequilibrios" en la relación económica bilateral durante una reunión con el titular chino de Comercio, Wang Wentao, en un contexto de tensiones entre China y Alemania por los controles de exportación chinos a materias primas críticas.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, Wadephul calificó de "muy constructiva" la conversación con Wang y afirmó que ambas partes quieren mantener unas relaciones económicas "equilibradas".

El ministro señaló que Alemania y China comparten intereses comunes, entre ellos la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero subrayó que sigue siendo necesario "abordar los desequilibrios" y "superar diferencias" en cuestiones como el acceso a los mercados y las restricciones comerciales.

La reunión con Wang formó parte de la agenda del viaje de Wadephul a China, en el marco de la cual se vio asimismo con el vicepresidente chino, Han Zheng, un encuentro por el que el alemán se mostró "muy agradecido".

"Estamos interesados en un intercambio de pareceres justo con respecto a economía y seguridad", indicó Wadephul en X acerca de la reunión con Han.

El ministro alemán se reunirá además este lunes con su homólogo chino, Wang Yi, antes de dirigirse , el martes, rumbo a la ciudad suroriental de Cantón, conocida como la 'fábrica del mundo'.

El viaje de Wadephul se produce tras un primer intento de visita en octubre que fue aplazado ante la falta de reuniones confirmadas por la parte china y en un contexto de creciente preocupación de Alemania por su dependencia tecnológica y por el exceso de producción en industrias clave del gigante asiático.

Berlín considera "muy urgente" la situación derivada de las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y otros materiales críticos, controles que han generado inquietud en la industria alemana y europea por su impacto en la seguridad de las cadenas de suministro y en sectores estratégicos.