Es un misil, pesa más de 400 kilos y es letal: los aviones no volverán a estar seguros

Modernas tecnologías de combate aéreo continúan evolucionando a un ritmo acelerado, donde cada avance defensivo genera una respuesta ofensiva equivalente. Sistemas antimisiles cada vez más sofisticados prometen neutralizar las ventajas que proporcionan las aeronaves de última generación.



Mientras tanto, potencias militares mundiales invierten recursos considerables en desarrollar capacidades que puedan contrarrestar los avances en tecnología furtiva. Proyectiles de largo alcance emergen como una solución prometedora para detectar y neutralizar objetivos que antes parecían prácticamente invisibles. Por su parte, ingenieros especializados en defensa aérea trabajan incansablemente para crear sistemas que puedan rastrear y eliminar amenazas que operan más allá de los límites tradicionales de detección radar.



Misil de 450 kilos promete derribar aviones furtivos a 160 kilómetros

interceptar aeronaves stealth hasta 400 kilómetros de distancia

990 libras (450 kilogramos)

Múltiples sistemas de detección operando en diferentes frecuencias

el proyectil utiliza radar propio

mantener seguimiento continuo

Ángulo de aproximación, altitud, condiciones meteorológicas

capacidad disuasoria contra tecnología furtiva

enfrentar hasta 36 blancos simultáneamente